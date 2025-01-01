  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

جيش الاحتلال يعلن انتهاء الهدنة الإنسانية في مدينة غزة ويحشد مزيد من قوات الاحتياط ..

الجمعة 29 أغسطس 2025 11:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يعلن انتهاء الهدنة الإنسانية في مدينة غزة ويحشد مزيد من قوات الاحتياط ..



القدس المحتلة/سما/

يحشد جيش الاحتلال الأسبوع المقبل ألوية الاحتياط استعدادًا لاحتلال مدينة غزة وسط مخاوف من تراجع الإقبال على الخدمة.

ويُقدّر الجيش بحسب موقع واللا العبري أن "النواة الصلبة" ستستقر، لكنه يخشى أن يستنكف الجنود عن الخدمة بسبب عدم اتخاذ قرار وتراكم أعباء العمل.

يُقدّر بعض قادة فرق المناورة أنه بعد الجولتين الرابعة والخامسة من تجنيد جنود الاحتياط للقتال، سيكون عدد جنود الاحتياط الذين سيصلون الأسبوع المقبل مماثلاً لعددهم في الجولة السابقة.

ويقدر بعض كبار ضباط الجيش الإسرائيلي أن نسبة كبيرة من المُلتحقين بخدمة الاحتياط، وخاصةً في العام الماضي.. ومن وجهة نظرهم، يجب أن يُوزّع العبء على جميع فئات المجتمع الإسرائيلي، بما في ذلك اليهود المُتزمتون.

وبحسب التقرير ثمة قلق ملموس من أن جنود الاحتياط لن يصلوا بأعداد كبيرة الأسبوع المقبل.

من جهته اعلن جيش الاحتلال اليوم انه بناء على تقييم الوضع وتوجيهات المستوى السياسي تقرر انه ابتداء من اليوم (الجمعة) في تمام الساعة 10:00 لا تشمل حالة الهدنة التكتيكية المحلية والمؤقتة للأنشطة العسكرية منطقة مدينة غزة والتي ستعتبر منطقة قتال خطيرة. 

وقال البيان ان جيش الاحتلال دعم الجهود الإنسانية في قطاع غزة إلى جانب مواصلة المناورة البرية والأنشطة الهجومية ضد المنظمات في القطاع بهدف حماية مواطني دولة إسرائيل.

الأكثر قراءة اليوم

موقع "اكسيوس" الاميركي يكشف خطوط إسرائيل الحمراء ليوم غزة التالي

غارات إسرائيلية واسعة النطاق داخل اليمن تستهدف قادة بارزين في صنعاء

مقتل رئيس حكومة "الحوثيين" اليمنية إثر قصف إسرائيلي على صنعاء

جنرالٌ اسرائيلي: لسنا مُستعدون لحربٍ إقليميّةٍ وضربة حزب الله لم تقضِ عليه والضفّة برميل بارود سينفجر قريبًا

من لم يمت بالرصاص سيموت جوعا..سموتريتش: يجب قطع المياه والكهرباء والطعام عن غزة

نتنياهو عن الحكومة في سوريا: لست شخصا ساذجا وأفهم مع من نتعامل

الجيش الاسرائيلي يزعم : هاجمنا عددا من قادة الحوثيين في المواقع المستهدفة

الأخبار الرئيسية

عشرات الشهداء والجرحى ونزوح داخلي بمدينة غزة

بريطانيا تحظر مشاركة إسرائيل في معرض للأسلحة بلندن بسبب غزة

IMG_1394

مقتل رئيس حكومة "الحوثيين" اليمنية إثر قصف إسرائيلي على صنعاء

موقع "اكسيوس" الاميركي يكشف خطوط إسرائيل الحمراء ليوم غزة التالي

حذر من توسيع العمليات بغزة..غوتيريش: تجويع المدنيين الفلسطينيين ينبغي ألا يُستخدم أبدا كأسلوب حرب

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية