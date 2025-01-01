  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

برنامج الأغذية العالمي: المساعدات الغذائية التي تصل إلى قطاع غزة غير كافية لمنع انتشار الجوع

الجمعة 29 أغسطس 2025 09:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
برنامج الأغذية العالمي: المساعدات الغذائية التي تصل إلى قطاع غزة غير كافية لمنع انتشار الجوع



جنيف/وكالات/

 قالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي مكين، إن المساعدات الغذائية التي تصل إلى قطاع غزة، لا تزال غير كافية لمنع انتشار الجوع.

وأضافت مكين: تدخل كميات إضافية من الغذاء، نسير في الاتجاه الصحيح، لكنها لا تكفي للقيام بما يتعين علينا فعله لضمان ألا يعاني السكان من سوء التغذية والتضور جوعا.

وأشارت إلى أن البرنامج قادر الآن على توصيل حوالي 100 شاحنة مساعدات يوميا إلى غزة، لكن هذا العدد لا يزال أقل بكثير من 600 شاحنة كانت تدخل إلى القطاع يوميا خلال وقف إطلاق النار قبل منتصف آذار مارس الماضي.

وقال التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهو مرصد عالمي لمراقبة الجوع، في تقرير أصدره يوم الجمعة إن نحو 514 ألف شخص، أي ما يقرب من ربع سكان القطاع، يواجهون حاليا ظروف المجاعة في مدينة غزة والمناطق المحيطة بها.

وقالت مكين، التي زارت دير البلح وخان يونس خلال هذا الأسبوع، إن ما شهدناه هو خراب تام. بتعبير مبسط مناطق سويت بالأرض.. ورأينا سكانا يعانون من جوع وسوء تغذية لدرجة بالغة الخطورة.

وأضافت: يثبت ذلك وجهة نظري وهي أننا نحتاج للتمكن من الوصول إلى العمق (في قطاع غزة) لنتأكد من أنهم يحصلون باستمرار على ما يحتاجونه.

وقالت إن التحسن الطفيف الذي تحقق في دخول الأغذية والإمدادات التي تتاح تجاريا إلى قطاع غزة ساهم في تراجع الأسعار، لكنها قالت إن أغلب السكان لا يستطيعون تحمل تكلفته.

وحذر تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي من أن المجاعة قد تنتشر إلى دير البلح في وسط القطاع وخان يونس في جنوبه بنهاية سبتمبر أيلول.

ووصفت مكين تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي بأنه المعيار الذهبي لقياس انعدام الأمن الغذائي وحثت على تكثيف دخول المساعدات للقطاع.

الأكثر قراءة اليوم

تحركات أمريكية إسرائيلية بواشنطن لبحث “اليوم التالي .. الكشف عن ملامح الخطة الجديدة في غزة

موقع "اكسيوس" الاميركي يكشف خطوط إسرائيل الحمراء ليوم غزة التالي

غارات إسرائيلية واسعة النطاق داخل اليمن تستهدف قادة بارزين في صنعاء

جنرالٌ اسرائيلي: لسنا مُستعدون لحربٍ إقليميّةٍ وضربة حزب الله لم تقضِ عليه والضفّة برميل بارود سينفجر قريبًا

نتنياهو عن الحكومة في سوريا: لست شخصا ساذجا وأفهم مع من نتعامل

من لم يمت بالرصاص سيموت جوعا..سموتريتش: يجب قطع المياه والكهرباء والطعام عن غزة

بلدية دير البلح: لا نستطيع استيعاب أي خيمة نزوح جديد في المدينة ..

الأخبار الرئيسية

عشرات الشهداء والجرحى ونزوح داخلي بمدينة غزة

بريطانيا تحظر مشاركة إسرائيل في معرض للأسلحة بلندن بسبب غزة

IMG_1394

مقتل رئيس حكومة "الحوثيين" اليمنية إثر قصف إسرائيلي على صنعاء

موقع "اكسيوس" الاميركي يكشف خطوط إسرائيل الحمراء ليوم غزة التالي

حذر من توسيع العمليات بغزة..غوتيريش: تجويع المدنيين الفلسطينيين ينبغي ألا يُستخدم أبدا كأسلوب حرب

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية