سفيرة إسرائيلية تتحدث عن تشاؤم الذكاء الاصطناعي من مستقبل الاحتلال

الجمعة 29 أغسطس 2025 09:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وكالات - سما-

في ظل تزايد العزلة الدولية لدولة الاحتلال، قامت سفيرة الاحتلال توفا هرتزل بإجراء محادثة مع أنظمة الذكاء الاصطناعي، حيث استفسرت عن السمات الرئيسية المتعلقة بالاحتلال. وكانت النتائج صادمة لها، حيث أظهرت أن الاحتلال يعاني من تجاهل النقد، والتصلب، وقلة التعاطف، مما قد يؤدي إلى انهيار محتمل.

أكدت هرتزل أن هذه النتائج تشير إلى ضرورة التغيير الجذري، محذرة من أن الحكومة الحالية تتجاهل التحذيرات والبيانات، مما يزيد من خطر الانهيار. وأشارت إلى أن الاحتلال يعاني من ثقة مفرطة بالنفس، وقلة التعاطف، مما يهدد استقراره.

ذكرت السفيرة أن برنامج الذكاء الاصطناعي أشار إلى صعوبة الاحتلال في الحفاظ على الشراكات والعلاقات، مما قد يؤدي إلى صراعات حادة وإخفاقات متكررة. وأوضحت أن الواقع الإسرائيلي لا يتماشى مع الصورة الذاتية التي تروج لها الدولة.

أضافت هرتزل أن الاحتلال سيشهد استخدام الأنماط السيئة مما يصعب عليه تصحيح مساره، محذرة من أن عدم التغيير سيؤدي إلى صراع متزايد بين تصور الاحتلال لنفسه والواقع على الأرض.

كما أوضحت أن الاحتلال سيعاني من أزمة سمعة ومشاكل قانونية، مشيرة إلى أمثلة من تاريخ الشركات والدول التي انهارت بسبب ثقافة تنظيمية سيئة، مثل شركة إنرون والقوة العظمى السابقة الاتحاد السوفيتي.

سألت السفيرة برنامج الذكاء الاصطناعي عن مستقبل الاحتلال بعد خمس سنوات، فأجاب بأن استقراره يعتمد على قدرته على إجراء إصلاحات في النظام التعليمي وزيادة التنوع في قطاع التكنولوجيا.

في سياق الذكرى المئوية للاحتلال، أشار البرنامج إلى أن استقرار الدولة يعتمد على تماسكها الداخلي وإدارة الساحة الخارجية بحذر، وهو ما يتطلب من الاحتلال التعامل مع الأزمات وتقليل الانقسامات الداخلية.

اختتمت هرتزل بالقول إن الاحتلال بحاجة إلى ابتكار نظام سياسي واجتماعي مرن، مستعدة لبناء بنية تحتية موحدة، مشددة على ضرورة أن يستيقظ القادة الإسرائيليون في الوقت المناسب لتفادي الانهيار.

