24 شهيداً في غزة منذ فجر الجمعة جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة

غزة /سما/

استشهد 24 مواطناً فلسطينياً وأصيب آخرون بجروح متفاوتة منذ فجر الجمعة، جراء سلسلة من الغارات والقصف المدفعي الذي شنه جيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة. هذه الهجمات استهدفت بشكل مباشر منازل وخيام تؤوي نازحين، مما يعكس تصعيداً جديداً للعدوان المستمر على القطاع.

في واحدة من أبشع الهجمات، أفادت مصادر في جهاز الإسعاف والطوارئ بغزة بأن طائرة مسيرة للاحتلال استهدفت خيمة تؤوي عائلات نازحة في منطقة السودانية، شمال مدينة غزة. هذا الاستهداف الوحشي أسفر عن استشهاد 4 مواطنين على الأقل وإصابة عدد آخر، تم نقلهم إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج.

وفي وسط قطاع غزة، أكد مصدر طبي في مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح، وصول 3 شهداء وعدد من المصابين إلى المستشفى جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي الذي استهدف أحد الأحياء في المدينة. الطواقم الطبية تعمل على التعامل مع الإصابات، وبعضها في حالة حرجة، مما قد يؤدي إلى ارتفاع عدد الشهداء.

تؤكد المصادر الطبية من مستشفيات قطاع غزة أن الحصيلة الإجمالية للشهداء الذين ارتقوا بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر اليوم الجمعة قد بلغت 24 شهيداً. هذه الحصيلة المرتفعة توضح كثافة هجمات الاحتلال التي تستهدف بشكل ممنهج المناطق المأهولة بالسكان والنازحين على امتداد القطاع المحاصر.

العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لا يزال مستمراً، مما يثير القلق حول الوضع الإنساني المتدهور في المنطقة. يتعرض المدنيون في غزة لمخاطر كبيرة نتيجة القصف المستمر، مما يستدعي تحركاً دولياً عاجلاً لوقف هذه الانتهاكات.