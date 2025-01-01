  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

بريطانيا تحظر مشاركة إسرائيل في معرض للأسلحة بلندن بسبب غزة

الجمعة 29 أغسطس 2025 08:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بريطانيا تحظر مشاركة إسرائيل في معرض للأسلحة بلندن بسبب غزة



وكالات - سما-


أفادت صحيفة أمريكية، اليوم الجمعة، بأن السلطات البريطانية، "منعت" ممثلي إسرائيل، من المشاركة في معرض الأسلحة الدولي "دي إس إي آي" المقام في العاصمة لندن، على خلفية التطورات في قطاع غزة.
ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم المعرض، قوله: "قرار الحكومة الإسرائيلية بالتصعيد العسكري في قطاع غزة غير صائب. وبناءً على ذلك يمكننا أن نؤكد أن أي وفد حكومي إسرائيلي لن تتم دعوته".
وأضافت مصادر مطّلعة للصحيفة أن الحكومة البريطانية أبلغت تل أبيب، بأن "الحظر قد يُرفع إذا أظهرت إسرائيل التزامًا باحترام القانون الإنساني الدولي في قطاع غزة، وسائر المناطق المتنازع عليها".

ويأتي القرار بعد أن صادق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في 21 أغسطس/ آب الجاري، على خطط الجيش للسيطرة على مدينة غزة وتوجيه "ضربة نهائية" لحركة حماس الفلسطينية.

وأعلنت الأمم المتحدة رسميا، في وقت سابق من الشهر الجاري، "المجاعة في غزة"، وهي المرة الأولى التي تفعل فيها ذلك في الشرق الأوسط، إذ حذر الخبراء من أن 500 ألف شخص يواجهون جوعًا "كارثيًا".

وقال منسق الإغاثة الطارئة في الأمم المتحدة، توم فليتشر: "إنها مجاعة، مجاعة غزة".
وألقى فليتشر باللوم على إسرائيل، متهمًا إياها بـ"العرقلة المنهجية" لإيصال المساعدات إلى القطاع الفلسطيني، الذي مزقته الحرب.
ومنذ أشهر، تُحذّر وكالات الأمم المتحدة من تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة، والذي ازداد سوءًا مع تصعيد إسرائيل لهجومها على حركة حماس.

الأكثر قراءة اليوم

تحركات أمريكية إسرائيلية بواشنطن لبحث “اليوم التالي .. الكشف عن ملامح الخطة الجديدة في غزة

موقع "اكسيوس" الاميركي يكشف خطوط إسرائيل الحمراء ليوم غزة التالي

غارات إسرائيلية واسعة النطاق داخل اليمن تستهدف قادة بارزين في صنعاء

جنرالٌ اسرائيلي: لسنا مُستعدون لحربٍ إقليميّةٍ وضربة حزب الله لم تقضِ عليه والضفّة برميل بارود سينفجر قريبًا

نتنياهو عن الحكومة في سوريا: لست شخصا ساذجا وأفهم مع من نتعامل

بلدية دير البلح: لا نستطيع استيعاب أي خيمة نزوح جديد في المدينة ..

"الغارديان" تهاجم نتنياهو وترامب بعد جريمة مجمع ناصر الطبي في خانيونس جنوب قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

عشرات الشهداء والجرحى ونزوح داخلي بمدينة غزة

IMG_1394

مقتل رئيس حكومة "الحوثيين" اليمنية إثر قصف إسرائيلي على صنعاء

موقع "اكسيوس" الاميركي يكشف خطوط إسرائيل الحمراء ليوم غزة التالي

حذر من توسيع العمليات بغزة..غوتيريش: تجويع المدنيين الفلسطينيين ينبغي ألا يُستخدم أبدا كأسلوب حرب

من لم يمت بالرصاص سيموت جوعا..سموتريتش: يجب قطع المياه والكهرباء والطعام عن غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية