مقتل رئيس حكومة "الحوثيين" اليمنية إثر قصف إسرائيلي على صنعاء

الجمعة 29 أغسطس 2025 08:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل رئيس حكومة "الحوثيين" اليمنية إثر قصف إسرائيلي على صنعاء



صنعاء/ وكالات/

قُتل رئيس حكومة جماعة "الحوثيين" اليمنية أحمد غالب الرهوي، في قصف جوي إسرائيلي استهدف العاصمة اليمنية صنعاء.

وقال مصدر يمني مقرب من عائلة الرهوي لـ"سبوتنيك"، إن "مقاتلات جوية إسرائيلية، قصفت خلال الساعات الماضية، منزلًا في منطقة حدة جنوبي صنعاء، ما أسفر عن سقوط 4 قتلى، بينهم رئيس حكومة "الحوثيين" أحمد غالب الرهوي، وعدد من مرافقيه، فيما أصيب آخرون".

وأضاف، أن الجماعة "تجري ترتيبات لإعلان خبر مقتل الرهوي"، وذلك بعد اختيارها رئيسًا جديدًا للحكومة، خلفًا له عقب عام من تعيينه في 10 أغسطس/ آب 2024.

