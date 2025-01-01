شهيدان للجيش اللبناني بانفجار مسيّرة إسرائيلية في الناقورة

سما / وكالات /

أعلن الجيش اللبناني في بيان اليوم الخميس أنّه "أثناء كشف عناصر من الجيش على مسيّرة تابعة للجيش الإسرائيلي بعد سقوطها في منطقة الناقورة، انفجرت ما أدّى إلى استشهاد ضابط وعسكري وجرح عنصرَين آخرَين".

وسقطت المسيّرة بينما كانت تحاول إلقاءها على حفارة في بلدة الناقورة.

بدوره، أعرب رئيس الجمهورية اللبنانية جوزف عون عن ألمه الشديد لاستشهاد ضابط ومعاون أول في الجيش وجرح جندي مساء اليوم نتيجة انفجار المسيّرة الإسرائيلية.

وقال عون بعد اطّلاعه من قائد الجيش العماد رودولف هيكل على تفاصيل الحادث المؤلم إن "الجيش يدفع مرّة أخرى بالدم ثمن المحافظة على الاستقرار في الجنوب ، وهذا هو الحادث الرابع الذي يستشهد فيه عسكريون منذ بدء انتشار الجيش في منطقة جنوبي الليطاني وقد تزامن مع تمديد مجلس الامن للقوات الدولية العاملة في الجنوب "اليونيفيل" ودعوة المجتمع الدولي اسرائيل لوقف اعتداءاتها والانسحاب من الأراضي التي تحتلها وتمكين الجيش اللبناني من استكمال بسط سلطته حتى الحدود الدولية".

وقدّم عون تعازيه بالشهيدين لقائد الجيش والمؤسسة العسكرية سائلاً لهما الرحمة ولذويهما الصبر والسلوان، متمنّياً الشفاء العاجل للجندي الجريح.