الجيش الاسرائيلي يزعم : هاجمنا عددا من قادة الحوثيين في المواقع المستهدفة

القدس المحتلة/سما/

قالت القناة الـ14 الإسرائيلية إن عددا من قادة جماعة الحوثي كانوا في الموقع الذي استهدفته إسرائيل، وذكرت القناة الـ12 عن مصدر إسرائيلي أن عمليات الاغتيال خُطط لها بداية الأسبوع ضمن الموجة السابقة من الغارات ونُفذت اليوم.

واكد الجيش الإسرائيلي ان سلاح الجو شن هجوما دقيقا استهدف موقعا عسكريا تابعا لنظام الحوثي في صنعاء باليمن.

وقال ان الحوثي يعمل بعدوانية وبتوجيه وتمويل إيراني لضربنا ولزعزعة الاستقرار الإقليمي وتعطيل الملاحة.

واضاف في بيان له "نعمل بقوة ضد نظام الحوثي بالتوازي مع تعميق ضرب حماس في قطاع غزة".