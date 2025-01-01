من لم يمت بالرصاص سيموت جوعا..سموتريتش: يجب قطع المياه والكهرباء والطعام عن غزة

القدس المحتلة/سما/

قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش انه يجب عدم قبول أي صفقات طالما ظلت حماس قادرة على إعادة إحياء نفسها.

واشار الى" ان هدفنا تقويض مراكز الثقل العسكري التابعة لحماس حتى نصل إلى نزع سلاحها".

واضاف" سنفرض على حماس إنذارا إما الحرب أو الاستسلام".

وتابع" يجب قطع المياه والكهرباء والطعام عن قطاع غزة ومن لا يموت بالرصاص سيموت جوعا ومشكلة سكان غزة ستحل إذا سمح لهم بالهجرة الطوعية".

واكد ان على المجلس الوزاري الأمني المصغر اتخاذ القرار بشأن غزة وعلى الجيش تنفيذه، مضيفا انه في كل أسبوع يمر يجب ان نضم جزءا من غزة وبعد شهر من الحرب معظم المناطق ستضم لإسرائيل.

وقال" ان بعض أبناء إسرائيل يدعوننا إلى الاستسلام وهذه الأصوات لن نصغي إليها ويجب على نتنياهو التشجيع على الهجرة من قطاع غزة وضم الأراضي".