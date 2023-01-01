  1. الرئيسية
الصحة: ارتفاع ضحايا الحرب العدوانية على قطاع غزة إلى 62,966 شهيداً

الخميس 28 أغسطس 2025 02:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة: ارتفاع ضحايا الحرب العدوانية على قطاع غزة إلى 62,966 شهيداً



غزة /سما/

أعلنت مصادر طبية، يوم الخميس، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 62,966، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأضافت المصادر، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 159,266، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأشارت إلى أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 71 شهيدا، و339 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 آذار/ مارس الماضي بعد خرق الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار 11,121 شهيدا، و47,225 مصابا.

وأوضحت أن حصيلة من وصل إلى المستشفيات من شهداء المساعدات خلال الساعات الـ24 الماضية 22 شهيدا، والإصابات 203، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا إلى المستشفيات إلى 2,180، والإصابات إلى 16,046.

وسجلت مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية، 4 حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 317 حالات وفاة، من ضمنها 121 طفلا.

