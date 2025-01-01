  1. الرئيسية
نتنياهو عن الحكومة في سوريا: لست شخصا ساذجا وأفهم مع من نتعامل

الخميس 28 أغسطس 2025 01:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة / سما/

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو تعليقا على الحكومة في سوريا، "لست شخصا ساذجا وأفهم مع من نتعامل".

وفي تصريح بعد لقائه زعيم الطائفة الدرزية في إسرائيل الشيخ موفق طريف، قال نتنياهو: "رأينا في جانب من جوانب المذبحة بعضا من أبعادها، التي يتضح حجمها وعمقها يوما بعد يوم... نحن معا نعمل على إيصال الأمر إلى العالم، أو على الأقل إلى جماهير وإلى أشخاص مهمين جدا".

وأضاف: "يكاد لا يمر يوم دون أن أتحدث عن ذلك، وأطرحه أمام وسائل الإعلام. من المهم أن يصل هذا إلى صانعي القرار الأقوياء والمهمين في العالم. هذا ما نقوم به. أنا لست شخصا ساذجا. أفهم أمام من نقف، وأمام ماذا نقف"، مؤكدا أنه "سيكون لدينا تسوية".

