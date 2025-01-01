اعتقالات وإصابة شاب برصاص الاحتلال في بيت لحم

بيت لحم /سما/

أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال، اليوم الخميس، في واد الحمص شمال شرق بيت لحم، كما قامت باعتقال ثلاثة مواطنين بينهم صحفي.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر بأن طواقمها تعاملت مع إصابة شاب (38 عاما) بالرصاص الحي في القدم، تم نقله إلى مستشفى بيت جالا لتلقي العلاج.

وأفادت مصادر محلية ان قوات الاحتلال اعتقلت الصحفي أسيد عمارنة من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، بعد أن أوقفه حاجز عسكري عند منطقة "قير حلوة" قرب قرية دار صلاح "أثناء مروره بمركبته.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عبد الله حسين الوحش (21 عاما)، من بيت تعمر شرق بيت لحم، بعد دهم منزل والده وتفتيشه، والمواطن شادي محمد عبد الرازق البداونه (36 عاما) من منطقة الجداول في مدينة بيت جالا،