  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اعتقالات وإصابة شاب برصاص الاحتلال في بيت لحم

الخميس 28 أغسطس 2025 10:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اعتقالات وإصابة شاب برصاص الاحتلال في بيت لحم



بيت لحم /سما/

أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال، اليوم الخميس، في واد الحمص شمال شرق بيت لحم، كما قامت باعتقال ثلاثة مواطنين بينهم صحفي.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر بأن طواقمها تعاملت مع إصابة شاب (38 عاما) بالرصاص الحي في القدم، تم نقله إلى مستشفى بيت جالا لتلقي العلاج.

وأفادت مصادر محلية ان قوات الاحتلال اعتقلت الصحفي أسيد عمارنة من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، بعد أن أوقفه حاجز عسكري عند منطقة "قير حلوة" قرب قرية دار صلاح "أثناء مروره بمركبته.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عبد الله حسين الوحش (21 عاما)، من بيت تعمر شرق بيت لحم، بعد دهم منزل والده وتفتيشه، والمواطن شادي محمد عبد الرازق البداونه (36 عاما) من منطقة الجداول في مدينة بيت جالا،

الأكثر قراءة اليوم

القناة 12 العبرية : مصر توجه رسائل غاضبة إلى إسرائيل..

بلير وكوشنر يطلعان ترامب على خطط اليوم التالي لحرب غزة

زاميريؤكد من غزة توسيع الهجوم ويدعو كل الإسرائيليين للتجنيد في الحرب على القطاع..

فيديو جديد لنعيم قاسم بلباس عسكري تلقي بظلالها على الساحات السياسية والإعلامية

وزيران إسرائيليان يجددان مزاعم “إسرائيل الكبرى” التي تشمل الأراضي الفلسطينية المحتلة وأجزاء من دول عربية من الفرات إلى النيل

السفير الإسرائيلي في واشنطن: اتفاق مؤقت قيد البحث

اقطاب المعارضة الاسرائيلية سيجتمعون لتشكيل الحكومة المقبلة

الأخبار الرئيسية

غزة ؛ اسرائيل تدمر حي الزيتون ..

عشرات الشهداء والجرحى وحالات وفاة جوعا في قطاع غزة ..

بلير وكوشنر يطلعان ترامب على خطط اليوم التالي لحرب غزة

زاميريؤكد من غزة توسيع الهجوم ويدعو كل الإسرائيليين للتجنيد في الحرب على القطاع..

وزيران إسرائيليان يجددان مزاعم “إسرائيل الكبرى” التي تشمل الأراضي الفلسطينية المحتلة وأجزاء من دول عربية من الفرات إلى النيل

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية