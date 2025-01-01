  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الجيش الإسرائيلي ينفذ إنزالا جويا في الكسوة قرب دمشق

الخميس 28 أغسطس 2025 10:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي ينفذ إنزالا جويا في الكسوة قرب دمشق



دمشق/وكالات/

كشفت مصادر سورية أن الجيش الإسرائيلي نفذ، فجر اليوم الخميس، عملية إنزال جوي، استمرت ساعتين تقريباً، في ثكنة عسكرية بريف دمشق.

من جهتها، ذكرت مصادر في الجيش السوري أن الجيش الإسرائيلي أنزل قوة خاصة بمنطقة مرتفعة استراتيجية جنوب غربي دمشق.

وأشارت المصادر إلى أن الجيش الإسرائيلي استقدم عشرات الجنود وعددًا من معدات البحث في مدينة "الكسوة" ونفذ عمليات تفتيش.

وأشارت المصادر إلى أنه لم يحدث أي اشتباك مسلح بين القوات الإسرائيلية المشاركة بالإنزال وقوات الجيش السوري.

وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية قد أفادت بشن الطيران الإسرائيلي غارات على محيط منطقة "الكسوة" بريف دمشق.

وتداول ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي مقاطع توثق ما قالوا إنه الإنزال الجوي الإسرائيلي، ويسمع فيه أصوات مروحيات.

من جهته، كشف "المرصد السوري لحقوق الإنسان" عن "تحليق 4 مروحيات إسرائيلية على ارتفاع منخفض في منطقة الكسوة بريف دمشق".

وأوضح المرصد السوري أن "مظلات إسرائيلية هبطت لمباشرة عملية إنزال وتفتيش في الموقع".

وذكر أن "المقاتلات الإسرائيلية، شنت اليوم سلسلة غارات جوية طالت منشأة عسكرية في تل المانع، إضافة إلى مقر للقوات السورية بمنطقة الكسوة".

وأشار إلى أن "المقاتلات الإسرايلية أطلقت نحو 6 صواريخ على أهداف أرضية، شملت مستودعًا ضخمًا يحتوي على صواريخ من نوع (إيغلا-إس)، كان يستخدمها "حزب الله" قبل سقوط النظام.

الأكثر قراءة اليوم

القناة 12 العبرية : مصر توجه رسائل غاضبة إلى إسرائيل..

بلير وكوشنر يطلعان ترامب على خطط اليوم التالي لحرب غزة

زاميريؤكد من غزة توسيع الهجوم ويدعو كل الإسرائيليين للتجنيد في الحرب على القطاع..

فيديو جديد لنعيم قاسم بلباس عسكري تلقي بظلالها على الساحات السياسية والإعلامية

وزيران إسرائيليان يجددان مزاعم “إسرائيل الكبرى” التي تشمل الأراضي الفلسطينية المحتلة وأجزاء من دول عربية من الفرات إلى النيل

السفير الإسرائيلي في واشنطن: اتفاق مؤقت قيد البحث

اقطاب المعارضة الاسرائيلية سيجتمعون لتشكيل الحكومة المقبلة

الأخبار الرئيسية

غزة ؛ اسرائيل تدمر حي الزيتون ..

عشرات الشهداء والجرحى وحالات وفاة جوعا في قطاع غزة ..

بلير وكوشنر يطلعان ترامب على خطط اليوم التالي لحرب غزة

زاميريؤكد من غزة توسيع الهجوم ويدعو كل الإسرائيليين للتجنيد في الحرب على القطاع..

وزيران إسرائيليان يجددان مزاعم “إسرائيل الكبرى” التي تشمل الأراضي الفلسطينية المحتلة وأجزاء من دول عربية من الفرات إلى النيل

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية