  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الطقس: أجواء غائمة جزئيا وارتفاع طفيف على درجات الحرارة

الخميس 28 أغسطس 2025 10:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: أجواء غائمة جزئيا وارتفاع طفيف على درجات الحرارة



رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الخميس، غائماً جزئياً إلى صافٍ، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما يكون البحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء والليل، يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً نسبياً في المناطق الجبلية، ومعتدلاً في باقي المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، ويكون البحر متوسط ارتفاع الموج.

أما يوم غد الجمعة، فيكون الجو حاراً نسبياً إلى حار، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو درجتين مئويتين، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم السبت، يكون الجو حاراً نسبياً إلى حار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في حين يكون الجو يوم الأحد غائماً جزئياً إلى صافٍ، ويطرأ ارتفاع على نسبة الرطوبة خاصة فوق المناطق الجبلية، مع انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترة طويلة، ومن خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

الأكثر قراءة اليوم

القناة 12 العبرية : مصر توجه رسائل غاضبة إلى إسرائيل..

بلير وكوشنر يطلعان ترامب على خطط اليوم التالي لحرب غزة

زاميريؤكد من غزة توسيع الهجوم ويدعو كل الإسرائيليين للتجنيد في الحرب على القطاع..

فيديو جديد لنعيم قاسم بلباس عسكري تلقي بظلالها على الساحات السياسية والإعلامية

وزيران إسرائيليان يجددان مزاعم “إسرائيل الكبرى” التي تشمل الأراضي الفلسطينية المحتلة وأجزاء من دول عربية من الفرات إلى النيل

السفير الإسرائيلي في واشنطن: اتفاق مؤقت قيد البحث

اقطاب المعارضة الاسرائيلية سيجتمعون لتشكيل الحكومة المقبلة

الأخبار الرئيسية

غزة ؛ اسرائيل تدمر حي الزيتون ..

عشرات الشهداء والجرحى وحالات وفاة جوعا في قطاع غزة ..

بلير وكوشنر يطلعان ترامب على خطط اليوم التالي لحرب غزة

زاميريؤكد من غزة توسيع الهجوم ويدعو كل الإسرائيليين للتجنيد في الحرب على القطاع..

وزيران إسرائيليان يجددان مزاعم “إسرائيل الكبرى” التي تشمل الأراضي الفلسطينية المحتلة وأجزاء من دول عربية من الفرات إلى النيل

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية