إسرائيل تطالب بسحب تقرير الخبراء عن المجاعة في غزة “فورا” وتهدد بالضغط لمنع تمويلها

القدس المحتلة/سما/

طالبت إسرائيل الأربعاء بسحب تقرير صادر عن التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي المدعوم من الأمم المتحدة والذي أعلنت على إثره حالة المجاعة في غزة نهاية الأسبوع الماضي.

وقال المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية عيدن بار طال خلال مؤتمر صحافي “تطالب إسرائيل من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي بأن يسحب تقريره الملفق على الفور وأن ينشر بيانا حول ذلك”.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت الجمعة المجاعة رسميا في غزة وأن 500 ألف شخص يعانون من الجوع الذي بلغ مستوى كارثيا، وذلك استنادا لتقرير التصنيف المرحلي للأمن الغذائي وهو أداة تدعمها المنظمة الأممية.

وأفاد التقرير بوجود مجاعة في محافظة غزة التي تضمّ مدينة غزة ومحيطها وتشكّل 20 في المئة من مساحة القطاع، مع تقديرات بأن تنتشر المجاعة في دير البلح (وسط) وخان يونس (جنوب) بحلول أواخر أيلول/سبتمبر.

وحملّت الأمم المتحدة، إسرائيل المسؤولية عن المجاعة من خلال “العرقلة الممنهجة التي تمارسها” على دخول المساعدات الغذائية.

فرضت إسرائيل مطلع آذار/مارس الماضي حصارا مطبقا على قطاع غزة ومنع دخول المساعدات بشكل كامل قبل أن تخفف من هذه الإجراءات أواخر أيار/مايو.

وأضاف بار طال “إذا لم يقم التصنيف المرحلي بهذه الخطوة خلال وقت قصير، فإننا سندعو الجهات المانحة لهذه المؤسسة البحثية وسنشاركهم بالأدلة وبحجم التجاوزات، ونحن على يقين بأنهم سيتوصلون إلى الاستنتاج الصحيح بعدم تمويل مؤسسة بحثية مُسيّسة، ومُضلّلة، وتعمل كأداة لمنظمة إرهابية شريرة”.

رفضت إسرائيل نتائج التقرير على الفور ووصفه رئيس وزرائها بأنّه “كذب صريح” قائلا إنّ “إسرائيل لا تعتمد سياسة التجويع”.

من جهته، قال مكتب تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية (كوغات) وهو الجهة المسؤولة عن تنسيق دخول المساعدات إلى غزة، إن نتائج تقرير التصنيف المرحلي للأمن الغذائي اعتمدت على “بيانات جزئية ومصادر غير موثوقة”.

وأشار في بيان على منصة إكس إلى أن يوم الثلاثاء شهد دخول نحو 280 شاحنة مساعدات إلى القطاع، وأنه تم كذلك جمع وتوزيع أكثر من 330 شاحنة من قبل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.

متجاهلة الضغوط الداخلية والخارجية، كثفت إسرائيل الأربعاء من عملياتها عند أطراف مدينة غزة وقال الجيش إن إخلاء المدينة وهي الأكبر في القطاع أمر “لا مفر منه”.