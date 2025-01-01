  1. الرئيسية
الجيش الإسرائيلي يعلن إقامة مركزين إضافيين لـ"مؤسسة غزة الإنسانية" في جنوب القطاع

الأربعاء 27 أغسطس 2025 07:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة/سما/

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، أنه سيتم في الأيام القريبة الانتهاء من أعمال إقامة مركزين إضافيين لما تسمى بـ"مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة إسرائيليا وأميركيا، في جنوب القطاع، وذلك تمهيدا لإخلاء مدينة غزة ونزوح سكانها قسرا في إطار خطة احتلالها.

وأثارت مراكز توزيع "مؤسسة غزة الإنسانية – GHF" انتقادات دولية وأممية بعد إحصاء استشهاد المئات من المجوّعين بنيران الاحتلال أثناء محاولتهم الحصول على طعام في محيط هذه المراكز، في وقت تواصل إسرائيل إغلاق المعابر ومنع إدخال شاحنات المساعدات المكدسة فيها.

