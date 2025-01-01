الجيش الإسرائيلي يعلن إقامة مركزين إضافيين لـ"مؤسسة غزة الإنسانية" في جنوب القطاع

القدس المحتلة/سما/

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، أنه سيتم في الأيام القريبة الانتهاء من أعمال إقامة مركزين إضافيين لما تسمى بـ"مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة إسرائيليا وأميركيا، في جنوب القطاع، وذلك تمهيدا لإخلاء مدينة غزة ونزوح سكانها قسرا في إطار خطة احتلالها.

وأثارت مراكز توزيع "مؤسسة غزة الإنسانية – GHF" انتقادات دولية وأممية بعد إحصاء استشهاد المئات من المجوّعين بنيران الاحتلال أثناء محاولتهم الحصول على طعام في محيط هذه المراكز، في وقت تواصل إسرائيل إغلاق المعابر ومنع إدخال شاحنات المساعدات المكدسة فيها.