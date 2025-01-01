  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

زاميريؤكد من غزة توسيع الهجوم ويدعو كل الإسرائيليين للتجنيد في الحرب على القطاع..

الأربعاء 27 أغسطس 2025 07:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
زاميريؤكد من غزة توسيع الهجوم ويدعو كل الإسرائيليين للتجنيد في الحرب على القطاع..



القدس المحتلة/سما/

قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أيال زامير، اليوم الأربعاء، أن جهود الجيش تتركز حالياً على توسيع العملية العسكرية في مدينة غزة، مشدداً على استمرار العمليات في الميدان و"حرص إسرائيل على هزيمة حركة حماس وإعادة المخطوفين".

جاءت تصريحات زامير خلال جولة ميدانية له في قطاع غزة برفقة قائد القيادة الجنوبية ونائب رئيس قسم العمليات وعدد من القادة العسكريين، حيث اطلع على نشاطات وحدة الاحتياط "عتسيوني" ووحدة الجنوب في القطاع خلال الأسابيع الأخيرة.

ودعا زامير جميع الإسرائيليين إلى التجنيد والمشاركة بشكل متساوٍ في الحرب المستمرة على قطاع غزة، واصفاً ذلك بأنه "واجب وطني وحتمي في هذه المرحلة".

وقال: "هذه مسؤولية مدنية وواجب وطني، وأدعو الجميع للتجنيد والمساهمة بشكل متساوٍ – هذا هو أمر الساعة".

وأشار رئيس الأركان إلى تمديد أوامر التجنيد لوحدات الاحتياط نظراً لتطورات المعركة، معبراً عن تقديره "لتضحياتهم وجهودهم في غزة".

وأضاف: "بفضل رجال الاحتياط، تقف إسرائيل شامخة أمام أي عدو. تضحياتكم مصدر إلهام لنا جميعاً. الجنود الدائمون والمتطوعون ومئات الآلاف من مجندي الاحتياط يضحون بحياتهم الشخصية وعائلاتهم من أجل أمن الدولة".

كما أكد زامير أن الجيش الإسرائيلي يواصل عملياته في مدينة غزة، مع التركيز على استعادة الأسرى و"القضاء" على حركة حماس، مع الحرص على منع وقوع أحداث مشابهة لما حدث في السابع من أكتوبر.

وقال زامير: "في ظل التحديات في جميع الجبهات، لا يمكن القبول بأن تتحمل بعض فئات المجتمع وحدها عبء الحرب. الأمن القومي لإسرائيل يتطلب شراكة كاملة من جميع المواطنين. هذه مسؤولية مدنية وواجب وطني، وأدعو الجميع للمشاركة والمساهمة بشكل متساوٍ".

الأكثر قراءة اليوم

القناة 12 العبرية : مصر توجه رسائل غاضبة إلى إسرائيل..

صحيفة إسرائيلية تتنبأ بمقتل رئيسين عربيين

ترامب في تصريح مفاجئ : لا يوجد حل شامل لغزة والوضع مستمر منذ آلاف السنين

صحيفة وامريكية : مصر تدرب قوة عسكرية من غزة لـ"اليوم التالي" للحرب

اعلان نيويورك" يتضمن الاعتراف بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم ..

ترامب يعقد "اجتماعًا كبيرًا" بشأن غزة..لا مكان لـ"حماس" في مستقبل غزة

رامي مخلوف يطالب السوريين في الشمال بالاستعداد للمعركة الكبرى ويتنبأ حول عودة الأسد ورحيل الشرع

الأخبار الرئيسية

وزيران إسرائيليان يجددان مزاعم “إسرائيل الكبرى” التي تشمل الأراضي الفلسطينية المحتلة وأجزاء من دول عربية من الفرات إلى النيل

لبيد يدلي بشهادته في "قضية قطر غيت": أموال قطرية لمقربين من نتنياهو يشكل خطرا على أمن الدولة

الأونروا: لا مكان آمنا في غزة والعملية الإنسانية في القطاع على شفا الانهيار

تلفزيون اسرائيل: 80% من مباني غزة مدمرة

القناة 12 العبرية : مصر توجه رسائل غاضبة إلى إسرائيل..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية