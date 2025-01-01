فيديو جديد لنعيم قاسم بلباس عسكري تلقي بظلالها على الساحات السياسية والإعلامية

بيروت /سما/
لا تزال قضية نزع سلاح “حزب الله” اللبناني تلقي بظلالها على الساحات السياسية والإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي، ولا تزال الرسائل المتبادلة مستمرة بين الأطراف المعنية.
فقد بث الإعلام الحربي التابع لـ”حزب الله” شريط فيديو جديدا ظهر فيه الأمين العام للحزب نعيم قاسم بالزي العسكري، وأُرفق الفيديو بمقتطفات من خطابه الأخير الذي شدد فيه على أن الحزب لن يسلم سلاحه، وذلك بعد أكثر من أسبوعين على قرار الحكومة اللبنانية حصر السلاح وبسط سيادة الدولة على كافة الأراضي.
ومع انتشار المقطع، تصاعد الجدل بين رواد منصات التواصل الاجتماعي بشأن قضية نزع سلاح الحزب.
فقد رأى بعض المغردين أن نزع السلاح يعني السماح لإسرائيل باحتلال كامل لبنان، إلا أنهم أشاروا في الوقت ذاته إلى أن الحزب يمر بأضعف حالاته، ولم يستخدم أسلحته النوعية في الوقت المناسب، ما أدى إلى فقدانه جزءا كبيرا من قدراته أمام الهجمات الإسرائيلية.
