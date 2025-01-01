لبيد يدلي بشهادته في "قضية قطر غيت": أموال قطرية لمقربين من نتنياهو يشكل خطرا على أمن الدولة

القدس المحتلة/سما/

أدلى رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، اليوم الأربعاء، بشهادة مفتوحة أمام الشرطة في إطار ما يُعرف بـ"قضية قطر غيت"، التي تتعلق بتمويل قطري مشبوه لشخصيات إسرائيلية.

وأوضح لابيد خلال إفادته "كيف يُفترض أن تعمل مكاتب رئيس الحكومة وفق الإجراءات السليمة"، معتبرا أن "تلقي مستشاري نتنياهو مئات آلاف الدولارات من دولة مسلمة داعمة للإرهاب، بالتوازي مع عملهم في مكتب رئيس الحكومة، أمر غير قانوني وخطير على أمن الدولة".

وتأتي شهادة لابيد بعد ما كشفته وسائل إعلام إسرائيلية قبل أسبوع، بأن قطر دفعت ما يقارب 10 ملايين دولار لشخصيات إسرائيلية بارزة في جهاز الأمن، من بينهم مسؤولون سابقون في "الموساد"، وأفراد من شركة "كوسيو" التكنولوجية، إضافة إلى مقربين من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وذلك في صفقات ومشاريع تشكل جوهر التحقيق الجاري.