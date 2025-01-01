اقطاب المعارضة الاسرائيلية سيجتمعون لتشكيل الحكومة المقبلة

القدس المحتلة/سما/

وجّه رئيس حزب إسرائيل بيتنا، أفيغدور ليبرمان، رسالةً صباح اليوم إلى رئيس المعارضة، يائير لابيد، طالبًا منه تنسيق اجتماعٍ لرؤساء أحزاب المعارضة الصهيونية. ويهدف الاجتماع إلى ضمّ نفتالي بينيت وغادي آيزنكوت، بهدف وضع الخطوط العريضة للحكومة المقبلة.

وفي رسالته، أكد ليبرمان على أهمية صياغة هذه الخطوط: "يجب أن تعكس الخطوط الأساسية التي سيتم صياغتها اتفاقات واسعة النطاق حول القضايا المركزية على الأجندة الوطنية، وفي مقدمتها الأمن والاقتصاد وإقامة الدستور وقضية التجنيد الإجباري والعلاقات بين الدين والدولة، مع الحفاظ على القيم الأساسية لدولة إسرائيل كدولة يهودية وصهيونية وديمقراطية وليبرالية".