استشهاد العّداء الفلسطيني الدولي علام عبد الله العمور قرب مركز مساعدت بخانيونس..

الأربعاء 27 أغسطس 2025 01:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد العّداء الفلسطيني الدولي علام عبد الله العمور قرب مركز مساعدت بخانيونس..



غزة/سما/

استشهد العّداء الفلسطيني الدولي علام عبد الله العمور صباح اليوم الاربعاء برصاص الاحتلال الاسرائيلي قرب مركز المساعدات الأمريكية جنوب خانيونس.

واصيب العداء برصاص قاتل خلال محاولته الحصول على الطعام جنوب القطاع.

وبعد العمور واخد من ابرز العدائين الفلسطينيين حيث أحرز برونزية أندية غرب آسيا لألعاب القوى لفئة الشباب في سباق ثلاثة آلاف متر

وتوج العداء علام العمور ببرونزية بطولة أندية غرب آسيا لألعاب القوى لفئة الشباب التي عقدت في العاصمة القطرية الدوحة قبل عدة أعوام .

و حقق العمور سابقًا إنجازات رياضية لفلسطين في عدة سباقات.

