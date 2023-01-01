  1. الرئيسية
4 شهداء ومصابون من منتظري المساعدات برصاص الاحتلال في خان يونس

الأربعاء 27 أغسطس 2025 10:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة/سما/

استشهد أربعة مواطنين من منتظري المساعدات وأصيب آخرون، صباح اليوم ، برصاص جيش الاحتلال قرب مركز مساعدات الطينة جنوب غرب مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

ويتواصل قصف الاحتلال المدفعي صوب الأحياء الجنوبية لجباليا النزلة شمال غزة.

وشن طيران الاحتلال غارتين على أرض زراعية في منطقة السوارحة غربي مخيم النصيرات وسط القطاع.

ويرتكب الاحتلال، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة 62 ألفا و819 شهيدا، و158 ألفا و629 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 303 مواطنين، بينهم 117 طفلا حتى الثلاثاء.

