  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

صحيفة وامريكية : مصر تدرب قوة عسكرية من غزة لـ"اليوم التالي" للحرب

الأربعاء 27 أغسطس 2025 09:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة وامريكية : مصر تدرب قوة عسكرية من غزة لـ"اليوم التالي" للحرب



وكالات / سما/

بدأت مصر بتدريب مئات من أبناء غزة في أكاديميات عسكرية على أراضيها، ضمن إنشاء قوة أمنية من المتوقع أن يصل عددها إلى نحو 10 آلاف مقاتل، وفق ما قالت مصادر مطلعة لصحيفة وول ستريت جورنال أمس (الثلاثاء).

وبحسب التقرير، وافق محمود الهباش، كبير مستشاري رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، على هذه الخطوة، مشيرًا إلى أن تمويل تدريب القوة سيأتي من المجتمع الدولي. وأضاف الهباش أنه من المتوقع إرسال قوة أولية قوامها حوالي 5000 عنصر أمن من غزة إلى مصر في اليوم الأول من وقف إطلاق النار، لتدريب مدته ستة أشهر.

وأشارت الصحيفة إلى أن الخطة قد تواجه معارضة من إسرائيل، التي أوضحت رفضها لحكم السلطة الفلسطينية في غزة. وهذا يضع إسرائيل في صراع مع الدول العربية المُصرّة على التدخل في إدارة القطاع بعد الحرب.

الأكثر قراءة اليوم

الإعلام العبري : نتنياهو يشترط ضمانات أمريكية قبل أي صفقة تهدئة غزة وتبادل الرهائن

صحيفة عبرية تكشف عن تفاصيل الصفقة الجديدة لانهاء الحرب في غزة

اعلان نيويورك" يتضمن الاعتراف بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم ..

الشرع: لا أنتمي للإخوان وكل الحلول القومية والإسلامية فشلت بالمنطقة..

ترامب في تصريح مفاجئ : لا يوجد حل شامل لغزة والوضع مستمر منذ آلاف السنين

قناة عبرية: قيادة الجيش صادقت على قصف “مستشفى ناصر” بخان يونس..

صحيفة إسرائيلية تتنبأ بمقتل رئيسين عربيين

الأخبار الرئيسية

ترامب يعقد "اجتماعًا كبيرًا" بشأن غزة..لا مكان لـ"حماس" في مستقبل غزة

اسرائيل تعلن اعتراض صاروخ من اليمن فجر اليوم ..

عشرات الشهداء والجرحى في مختلف مناطق القطاع ونزوح من شمال غزة إلى غرب المدينة

ترامب في تصريح مفاجئ : لا يوجد حل شامل لغزة والوضع مستمر منذ آلاف السنين

اعلان نيويورك" يتضمن الاعتراف بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم ..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية