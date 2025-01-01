ترامب يعقد "اجتماعًا كبيرًا" بشأن غزة..لا مكان لـ"حماس" في مستقبل غزة

واشنطن / وكالات /

أجرى ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، مقابلةً مع قناة فوكس نيوز الليلة وصرح بأن ترامب سيعقد "اجتماعًا هامًا" في البيت الأبيض اليوم بشأن قضية غزة. وأضاف أن الإدارة الأمريكية تُعدّ "خطة شاملة للغاية" لما بعد الحرب.

وفي الاجتماع، سيناقش ترامب ومسؤولون كبار آخرون خطة أميركية للمساعدات الإنسانية و"اليوم التالي" للحرب، "حتى يرى الناس مدى أهميتها وكيف تعكس النهج الإنساني للرئيس ترامب"، بحسب ويتكوف

وقال: "سيرى الناس مدى اتساعها وحسن نواياها، وهي تعكس الدوافع الإنسانية للرئيس" .

قال ويتكوف في مقابلة إن حماس هي من أرجأ انتهاء الحرب، وليس إسرائيل. وأضاف: "حماس هي من أرجأت هذه العملية، والآن يقولون: نحن نقبل بالصفقة. أعتقد أنهم تراجعوا لأن إسرائيل تمارس عليهم ضغوطًا شديدة.

سُئل مبعوث الرئيس الأمريكي من قِبل المُحاور بريت باير، المُذيع المُفضّل لدى إدارة ترامب، عمّا إذا كان يعتقد بضرورة تدمير حماس كما يقول نتنياهو، فلم يُجب بحزم. قال: "هذا ليس قراري. أعتقد أنه لا بدّ من وجود اتفاق، ويجب أن نُعيد الرهائن إلى ديارهم، وفي الوقت نفسه، سيُعاد الأسرى الفلسطينيون أيضًا".

وأضاف: "في كل مرة نشهد فيها إطلاق سراح الرهائن، نرى فرحًا من كلا الجانبين، وحماس تُدرك أنها لن تكون جزءًا من حكومة غزة في المستقبل. هذه هي شروط الإسرائيليين، وهذه أيضًا شروط الرئيس ترامب".

بعد أن صرّح ترامب أمس بأنه يعتقد أن الحرب ستنتهي "نهايةً حاسمة" خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع ، قدّم ويتكوف تقييمًا مختلفًا بعض الشيء في مقابلة، وتحدث عن "قبل نهاية العام". وقال: "نعتقد أننا سنتمكن من التوصل إلى اتفاق، بطريقة أو بأخرى، بالتأكيد قبل نهاية العام.

سُئل ويتكوف عمّا إذا كان الموقف الأمريكي مماثلاً لموقف "المسؤولين الإسرائيليين" الذين قالوا إنهم لن يقبلوا بعد الآن بصفقة جزئية للإفراج عن الرهائن، فأجاب: "هذا هو الموقف الرسمي، وهذا أيضاً الموقف الرسمي للرئيس ترامب.