عشرات الشهداء والجرحى في مختلف مناطق القطاع ونزوح من شمال غزة إلى غرب المدينة

غزة/سما/

واصلت طائرات الاحتلال الاسرائيلي قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ١٦٤ لعودة الحرب مخلفة أعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى.

وحسب مصادر طبية فقد ارتقى اكثر من ٨٠ شهيدا منذ فجر الثلاثاء في قطاع غزة.

ووسع جيش الاحتلال من عمليات الإخلاء شمال مدينة غزة واضطر الاف المواطنين إلى النزوح من منطقة الصفطاوي بعد تقدم الدبابات قرب منطقة ابو شرخ.

وتوجه المواطنون نحو شاطيء البحر ومخيم الشاطيء في ظروف إنسانية قاهرة.

غزة والشمال

وارتقى شهيدان ومصابون بقصف إسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة البايض قرب مسجد الهجاني بحي الدرج وسط مدينة غزة.

واصيب عشرة مواطنين في قصف من مسيرة إسرائيلية على خيمة نازحين في حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة.

وكان خمسة شهداء ارتقوا ومصابون بقصف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين في شارع فهمي بيك بمدينة غزة.

واستشهد ثلاثة مواطنين واصيب ٤٦ من طالبي المساعدات شمالي قطاع غزة

وجدد جيش الاحتلال عمليات النسف لمنازل المواطنين في بلدة جباليا النزلة شمالي القطاع.

وسط القطاع

واستشهد المواطن صالح سليمان أبو ضاهر (٣٠ عامًا) أثناء تأمين المساعدات قرب كسيوفيم شرقي دير البلح وسط قطاع غزة.

وكان ثلاثة مواطنين استشهدوا من طالبي المساعدات شرق دير البلح في بلغ عدد الشهداء في المنطقة الوسطى خلال ٢٤ ساعة ٢٥ شهيد.

جنوب قطاع غزة

وارتقى ثلاثة شهداء جراء قصف الاحتلال في خيام النازحين في مخيم القادسية غرب خانيونس، هم:جوري رمضان فتحي لافي ” ٤ سنوات ”، غادة زياد عطوة أبو محسن ” ٤٣ سنة ” وغادة زياد ابو محسن.

كما ارتقى ثلاثة شهداء وعدد من الاصابات جراء استهداف خيمة تؤوي نازحين في منطقة اصداء شمال مدينة خانيونس الشهداء هم : محمد يعقوب ابو جراد، الطفل لؤي محمد ابو جراد و شفيقة محمد ابو جراد

واستشهد ٢٠ مواطن خلال ٢٤ ساعة في مناطق متفرقة من خان يونس.

الاحصائيات

وأظهر التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة استشهاد ٧٥ مواطن و ٣٧٠ إصابة خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى ٦٢٨١٩ شهيدًا و ١٥٨٦٢٩ إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام ٢٠٢٣م.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ ١٨ مارس ٢٠٢٥ حتى اليوم ١٠٩٧٥ شهيدًا ٤٦٥٨٨ إصابة.

وبلغ عدد ما وصل إلى المشافي خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية من شهداء المساعدات ١٧ شهيد و ١٢٢ إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المشافي إلى ٢١٤٠ شهيدًا وأكثر من ١٥٧٣٧ إصابة.

وسجلت مشافي قطاع غزة ٣ حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية ليرتفع العدد إلى ٣٠٣ حالة وفاة ١١٧ طفل منذ بداية الحرب.