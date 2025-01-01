صحيفة إسرائيلية تتنبأ بمقتل رئيسين عربيين

القدس المحتلة/سما/

ذكرت صحيفة “إسرائيل هيوم” العبرية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس السوري أحمد الشرع يواجه خطر فقدان حياته في أي لحظة، وأن الرئيس اللبناني جوزيف عون يشغل منصبًا غير مستقر، ما يطرح تحديات أمنية على إسرائيل.

وأشارت الصحيفة إلى الدور الأمريكي في صياغة اتفاق أمني جديد مع سوريا، معتبرة أن الهدف ليس مصلحة إسرائيل فقط، بل أيضًا مصالح نظام الشرع، الذي يسعى للحصول على التمويل لإعادة الإعمار وتعزيز شرعيته، ويدرك أن الطريق لتحقيق هذه الأهداف يمر عبر التعاون مع واشنطن وتل أبيب.

وأكدت الصحيفة أن نظام الشرع مستعد للامتثال للمطالب الإسرائيلية الأمنية، بما في ذلك إبعاد المنظمات الجهادية عن الحدود وحماية الأقلية الدرزية، والامتناع عن أي حشد عسكري قد يهدد إسرائيل.

وتطرقت “إسرائيل هيوم” إلى التقارب السوري-التركي، مشيرة إلى أن هذه المبادرات، كما هو الحال في لبنان، تحمل مخاطر بسبب العلاقة القريبة بين أحمد الشرع والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى جانب قطر، ما قد يشكل محورًا سنيًا راديكاليًا بديلاً لإيران والشيعة باعتبارهم التهديد الرئيسي لإسرائيل.

ورغم هذه المخاطر، اعتبرت الصحيفة أن المكاسب الأمنية التي قد تجنيها إسرائيل في سوريا ولبنان تجعل هذه الخطوة مقبولة، محذرة من أن التاريخ الدموي للبلدين قد يعيد نفسه إذا لم تراعَ الحكمة الدبلوماسية.

وشددت الصحيفة على ضرورة إبرام الاتفاقيات مع الحكومات والمؤسسات وليس الأفراد، مع وساطة الولايات المتحدة وفرنسا ودول عربية أخرى، لضمان استمرارية الحماية السياسية والأمنية.

وختمت “إسرائيل هيوم” بالقول إن الاتفاقات المتبلورة مع سوريا ولبنان تأتي نتيجة نجاحات عسكرية مدعومة بدبلوماسية متقنة، وهو ما تفتقر إليه إسرائيل في غزة، حيث أدى غياب الاستراتيجية السياسية للاستفادة من المكاسب العسكرية إلى تعميق الجمود وتعريض الإنجازات في مناطق أخرى للخطر.