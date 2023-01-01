  1. الرئيسية
مئات الآلاف يحتشدون للضغط على نتنياهو لوقف حرب غزة وإتمام صفقة الأسرى

الأربعاء 27 أغسطس 2025 03:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة/سما/

تظاهر مئات آلاف الإسرائيليين في مدينة تل أبيب، مساء الثلاثاء، لمطالبة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإبرام اتفاق مع حركة “حماس” لإعادة الأسرى من قطاع غزة.
وقالت القناة 12 العبرية إن مئات آلاف الإسرائيليين يحتجون في “ميدان الأسرى” أو “ساحة هاتوفيم” في تل أبيب والشوارع المحيطة بها.
وأوضحت أنهم يطالبون نتنياهو بإبرام اتفاق مع “حماس” لإعادة الأسرى من غزة، ولو على حساب إنهاء الحرب المستمرة على القطاع منذ نحو 23 شهرا.
وتقدر تل أبيب وجود 50 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا قتل العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

 

القناة تابعت على موقعها الإلكتروني أن المحتجين انضموا إلى عائلات الأسرى، وتم إغلاق طرق رئيسة، سواء باستخدام الحشود أو إشعال إطارات سيارات.
وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلّفت الإبادة 62 ألفا و819 شهيدا، و158 ألفا و629 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 303 فلسطينيين، بينهم 117 طفلا حتى الثلاثاء.

