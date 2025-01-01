  1. الرئيسية
ترامب في تصريح مفاجئ : لا يوجد حل شامل لغزة والوضع مستمر منذ آلاف السنين

الأربعاء 27 أغسطس 2025 02:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن/سما/

بدأ الرئيس الأمريكي أقل تفاؤلاً مساء الثلاثاء مما كان عليه في تصريحاته الأخيرة. وصرح للصحفيين في البيت الأبيض بأنه "لا يوجد حل شامل للوضع في الشرق الأوسط، بالمناسبة. إنه مستمر منذ زمن طويل، منذ آلاف السنين".

وأضاف: "لا يوجد حل شامل، ولكن نأمل أن تُحل الأمور في كل ما يتعلق بغزة وروسيا".

كما قال المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف للرئيس الأمريكي ترامب: "يتحدثون عنك كثيرًا في ساحة المختطفين. أتمنى لو كان لديّ كاميرا لأريكها".

وأشار ويتكوف إلى أنه كان أول دبلوماسي أمريكي يزور غزة في إطار مبادرة ترامب الجديدة للمساعدات، وأنه يعمل جنبًا إلى جنب مع أطراف مختلفة في محادثات لتوسيع.

تصريحات ترامب مختلفة عما بدا عليه الرئيس الأمريكي الاثنين عندما قال إن الحرب في غزة سوف تنتهي خلال الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع القادمة،

