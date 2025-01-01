  1. الرئيسية
  2. مقالات

مجزرة الصحافيين في خانيونس: محاولة لإسكات صوت الحقيقة.. د.جمال المجايدة

الثلاثاء 26 أغسطس 2025 10:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجزرة الصحافيين في خانيونس: محاولة لإسكات صوت الحقيقة.. د.جمال المجايدة



شهدت مدينة خانيونس امس فصلاً جديداً من الجرائم المروعة التي ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين، حيث امتدت آلة القتل هذه المرة إلى الصحافيين، حماة الحقيقة وحملة الكلمة الحرة. فقد سقط عدد منالزملاء الإعلاميين ضحايا لقصف وحشي متعمد، في جريمة تضاف إلى سجل طويل من الانتهاكات التي تستهدف خنق الصوت الفلسطيني وإسكات الشهود على جرائم الحرب.

الاعتداءات الاسرائيلية على الصحافيين لم تكن يوماً أعمالاً عرضية، بل هي سياسة ممنهجة تهدف إلى طمس الحقائق ومنع نقل الصورة الحقيقية لما يجري من جرائم ضد الإنسانية في غزة. ورغم ذلك، يصر الصحافيون على القيام بواجبهم المهني والأخلاقي، حاملين أرواحهم على أكفهم دفاعاً عن رسالة الإعلام وحق الشعوب في المعرفة.

إن استهداف الصحافيين في خانيونس يفتح من جديد ملف المساءلة الدولية، ويضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي: هل سيبقى الصمت سيد الموقف بينما تُرتكب المجازر الوحشية الاسرائيلية غير المسبوقة في التاريخ ضد المدنيين والرسالة الإعلامية في آن واحد؟

رغم محاولات إسكات الكلمة الحرة، سيظل صوت الصحافة الفلسطينية عالياً، شاهداً على المأساة، وناقلاً للحقيقة التي يحاول الاحتلال طمسها.

الأكثر قراءة اليوم

الإعلام العبري : نتنياهو يشترط ضمانات أمريكية قبل أي صفقة تهدئة غزة وتبادل الرهائن

الإعلام العبري : اجتماع اسرائيلي مصري لصياغة اتفاق شامل

صحيفة عبرية تكشف عن تفاصيل الصفقة الجديدة لانهاء الحرب في غزة

إعلام عبري ينشر لأول مرة لقطات من أسر المقاومة للجندي الإسرائيلي “نمرود كوهين” من قلب دبابته بهجوم 7 أكتوبر..

ترامب: الحرب ستنتهي خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع

قناة عبرية: قيادة الجيش صادقت على قصف “مستشفى ناصر” بخان يونس..

تنامي عزلة إسرائيل المنبوذة.. البرازيل ترفض تعيين سفيرًا للكيان بعد انسحابها من التحالف لإحياء الهولوكوست..

الأخبار الرئيسية

اعلان نيويورك" يتضمن الاعتراف بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم ..

غزة لم تكن على جدول الاعمال..اجتماع الكابنيت انتهى دون نتائج واجتماع آخر الاحد المقبل

صحيفة عبرية تكشف عن تفاصيل الصفقة الجديدة لانهاء الحرب في غزة

قطر تؤكد : "إسرائيل تماطل في الرد على مقترح صفقة الاسرى ويجب الضغط عليها"

الإعلام العبري : نتنياهو يشترط ضمانات أمريكية قبل أي صفقة تهدئة غزة وتبادل الرهائن

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية