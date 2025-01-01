الرئيس يستقبل عضوَي مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور كريس فان هولن والسيناتور جيف ميركلي

رام الله/سما/

استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الثلاثاء في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، وبحضور نائب الرئيس حسين الشيخ، عضوَي مجلس الشيوخ الأميركي عن الحزب الديمقراطي السيناتور كريس فان هولن والسيناتور جيف ميركلي.

وجرى خلال اللقاء، بحث آخر المستجدات، وسبل تحقيق وقف إطلاق النار وتحقيق التهدئة الشاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأكد الرئيس عباس على أولوية الوقف الفوري لإطلاق النار، وإدخال المساعدات بصورة عاجلة لقطاع غزة لوقف حرب التجويع، والإفراج عن الرهائن والأسرى، وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها المدنية والأمنية كاملة في قطاع غزة، وتسليم الفصائل الفلسطينية جميعها سلاحها للسلطة الفلسطينية تحت مبدأ نظام واحد وقانون واحد وسلاح شرعي واحد، مجددا التأكيد على أننا لا نريد دولة مسلحة، مع ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع، وبدء عملية الإعمار والذهاب لانتخابات برلمانية ورئاسية خلال عام واحد بعد انتهاء الحرب، مؤكدا على تحقيق التهدئة الشاملة في الضفة الغربية لوقف الاستيطان ومحاولات الضم، ووقف إرهاب المستوطنين، والإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة، ووقف الاعتداءات على الأماكن الدينية المقدسة الإسلامية والمسيحية.

من جانبهما، عبّر السيناتور فان هولن والسيناتور ميركلي عن اهتمامهما بالاستماع بشكل مباشر للرؤية الفلسطينية من خلال لقائهما الرئيس عباس، وحرصهما على تعزيز الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.

ومن الجدير بالذكر أن عضوي مجلس الشيوخ يؤيّدان حل الدولتين وحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني.