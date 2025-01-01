الشرع: لا أنتمي للإخوان وكل الحلول القومية والإسلامية فشلت بالمنطقة..

القدس المحتلة/سما/

قال الرئيس السوري الانتقالي، أحمد الشرع، في تصريحات نشرتها اليوم الثلاثاء صحيفة “النهار” الكويتية، إنه لا ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، مؤكداً أنه كان “المتضرر الأكبر” من تنظيم داعش.

وأشار الشرع أيضاً إلى أن “جميع الأيديولوجيات القومية والإسلامية في المنطقة قد فشلت”.

وشدد الرئيس السوري على أن أية دعوات للانفصال داخل سوريا “ستبقى مجرد أحلام”، معتبراً أن “الحلول مع الأكراد وأبناء السويداء ممكنة في إطار وحدة البلاد فقط”.

وأكد أن “كل الحلول مع الأكراد والسويداء يمكن مناقشتها عدا الانفصال”، مضيفاً أن “سياسة الدولة تقوم على التسامح لا الانتقام”.

أما فيما يخص إسرائيل، فقال الشرع إن العلاقة مرتبطة حصراً بعودة الجولان وتطبيق اتفاق 1974، و”لا مجال للحديث عن اتفاق سلام قبل ذلك”، وفق قوله.

كما أكد الرئيس السوري رفضه التدخل في الشأن اللبناني الداخلي ولفكرة وجود “نهر من نار” يفصل بين سوريا ولبنان. وثمّن الرئيس السوري موقف العراق “سياسياً واقتصادياً”.

وأخيراً أكد الشرع أن سوريا “مقبلة على نهضة”، مضيفاً: “بلدنا قوي بذاته وبتحالفاته”.