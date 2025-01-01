3 وفيات جديدة في غزة ترفع حصيلة ضحايا المجاعة إلى 303

غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 3 حالات وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية نتيجة التجويع وسوء التغذية، وجميع الضحايا من البالغين.

وبذلك، يرتفع العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 303 شهداء منذ بداية الحرب، من بينهم 117 طفلًا.

وتُظهر هذه الأرقام حجم الكارثة الإنسانية المتصاعدة التي يعانيها سكان القطاع بفعل الحصار الخانق والعدوان المتواصل.

وفي السياق، أعلنت مصادر في مستشفى الشفاء بغزة، عن وفاة الشاب حمادة ورش أغا، بسبب نقص الاحتياجات الغذائية الأساسية وإصابته بسوء تغذية حاد.

وحذّر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، أمس الأحد، من تفاقم المجاعة في قطاع غزة، مؤكدًا أن الأزمة الإنسانية لم تعد مجرّد أرقام أو تقارير، بل أرواح حقيقية تواجه خطر الموت يوميًا.

وقال المكتب في بيان نشره على حسابه الرسمي في منصة "إكس": "المجاعة في غزة ليست مجرد عناوين إخبارية، بل واقع مروّع يهدد حياة المدنيين المحاصرين، وهناك حاجة ملحة لتحرك دولي فوري لمنع المزيد من الوفيات."

وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة قد ذكر الأسبوع الماضي أن 1.2 مليون طفل يعانون من حالة "انعدام أمن غذائي حاد"، نتيجة النقص الحاد في الأغذية والمكملات الغذائية.

يُشار إلى أن الأمم المتحدة وخبراء دوليين أعلنوا رسميًا، يوم الجمعة الماضي، تفشي المجاعة على نطاق واسع في قطاع غزة، الذي يواجه منذ أشهر حصارًا وتجويعًا إسرائيليًا ممنهجًا، دون اتخاذ أي خطوات ملموسة على الأرض للتخفيف من حدّة الكارثة.