بنوك الدم في المستشفيات تُعاني من نقص حاد وخطير في وحدات الدم ومكوناته

الثلاثاء 26 أغسطس 2025 10:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بنوك الدم في المستشفيات تُعاني من نقص حاد وخطير في وحدات الدم ومكوناته



غزة / سما /

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية -غزة، اليوم الثلاثاء 26 أغسطس 2025، أن بنوك الدم في المستشفيات تُعاني من نقص حاد وخطير في وحدات الدم ومكوناته.

وأوضحت، أن الاحتياج اليومي من وحدات الدم ومكوناته يزيد عن 350 وحدة دم، حيث أن نوعية الإصابات الخطيرة التي تصل للمستشفيات تتطلب وحدات إضافية من الدم لإنقاذ الحياة.

وأشارت الوزارة إلى تراجع مصادر تعزيز أرصدة وحدات الدم ومكوناته بما فيها حملات التبرع المجتمعية نظرا لتفشي المجاعة وسوء التغذية.

ووجهت الوزارة نداءً عاجلاً إلى كافة الجهات المعنية لتعزيز أرصدة وحدات الدم ومكوناته في المستشفيات.

