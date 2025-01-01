كاتس: الجيش الإسرائيلي سيبقى على قمة جبل الشيخ وسيواصل حماية الدروز في سوريا

القدس المحتلة/سما/

في ظل الحديث عن مفاوضات سورية اسرائيلية لإبرام اتفاقية امنية، صرح وزير الحرب يسرائيل كاتس اليوم بإن الجيش الإسرائيلي سيبقى على قمة جبل الشيخ.

واضاف " سنبقى في المنطقة الأمنية اللازمة لحماية الجولان والجليل مما اسماه التهديدات التي يشكلها الماضي السوري، باعتبار ذلك الدرس الرئيسي من أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول. كما سنواصل حماية الدروز في سوريا".

ويحتل الجيش الإسرائيلي حاليا بـ تسعة مواقع استيطانية وعسكرية داخل الأراضي السورية، منها سبعة في منطقة هيئة التحرير واثنان في جبل الشيخ، مع استعدادات لإقامة مواقع إضافية، بما يعكس حرص إسرائيل على مواصلة التموضع العسكري تحت ذريعة ضمان الأمن الاستراتيجي للجولان والمنطقة الحدودية مع سورية.

تأتي تصريحات كاتس، فيما تسعى إسرائيل للتوصل إلى اتفاق أمني مع سورية عبر محادثات مباشرة بوساطة الولايات المتحدة الأميركية، بحسب ما أوردته القناة 12 الإسرائيلية.

وتشير التقارير إلى أن الطرفين يقتربان من توقيع الاتفاق المتوقع نهاية سبتمبر/أيلول المقبل، برعاية واشنطن ودول خليجية.