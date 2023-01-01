غزة / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة، منذ 7 تشرين الأول 2023، إلى 62.744 شهيداً، و158.259 مصاباً.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"القدس":

إعدام شهود العيان.. ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين في غزة إلى 246

عشرات الشهداء والجرحى في غارات عنيفة ومجازر تستهدف الطواقم الإغاثية.. إبادة عائلات بقصف المنازل والخيام

ماكرون: تجويع شعب بأكمله جريمة يجب أن تتوقف

لازريني: لا مبالاة العالم أمر لا يصدق

البيان الختامي ل "التعاون الإسلامي" يرفض احتلال غزة

رئيس فنلندا: إخفاقنا في السيطرة على الوضع بغزة فشل للإنسانية

استشهاد الأسير مصعب العيدة ومئات المستوطنين يقتحمون الأقصى واصابات في شقبا وشبتين

"الحياة الجديدة":

شهيد من الخليل والاحتلال يصادر قرابة 400 دونم بين أريحا ورام الله.. هدم منشآت تجارية وزراعية واخطار بتدمير ثلاثة منازل والمستوطنون واصلوا إرهابهم والنفخ ب "الشوفار" في الأقصى

الرئاسة تحمل الاحتلال المسؤولية عن القتل المتعمد للصحفيين الفلسطينيين

وزراء خارجية "التعاون الإسلامي" يدينون المخطط الإسرائيلي لاحتلال غزة وأي مخططات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني

استراليا: دعمنا لحل الدولتين مستمر بقوة

جمعية حقوقية اسرائيلية تتهم مسؤولا بجيش الاحتلال بارتكاب جرائم حرب في الضفة

"الأيام":

92 شهيدا.. بينهم 6 صحافيين.. مجزرة كبيرة في مجمع ناصر الطبي

استشهاد شاب معتقل أصابه رصاص الاحتلال في الخليل

صندوق الثروة النرويجي يتخارج من مجموعة "كاتربيلر" وبنوك إسرائيلية

مستوطنون يقيمون ويوسعون بؤرا استيطانية جديدة وقوات الاحتلال تشن حملة هدم واسعة بعدة مناطق

تقارير عبرية: اسرائيل ترفض مقترحات الوسطاء وتتمسك بـ "صفقة شاملة" للأسرى

"التعاون الاسلامي" تدعو الى ضغط دولي لوقف خطة احتلال غزة