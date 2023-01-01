  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

163 يوم على عودة الحرب.. شهداء ومصابون في قصف الاحتلال عدة مناطق في قطاع غزة

الثلاثاء 26 أغسطس 2025 09:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
163 يوم على عودة الحرب.. شهداء ومصابون في قصف الاحتلال عدة مناطق في قطاع غزة



غزة / سما /

استشهد وأصيب عدد من المواطنين، منذ فجر اليوم الثلاثاء، في قصف طائرات الاحتلال الحربية أنحاء متفرقة من قطاع غزة.

وأفاد مراسلونا نقلا عن مصادر طبية، باستشهاد مواطنين وإصابة آخرين في قصف الاحتلال منزلين بمخيم الشاطئ، وشارع الجلاء بمدينة غزة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن عددا من الشهداء ارتقوا، وأصيب آخرون، جراء استهداف جيش الاحتلال شارع البساتين في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، حيث يواصل نسف عدد من المنازل في تلك المنطقة.

وأشارت إلى ارتقاء شهيد، وإصابة آخرين، في قصف الاحتلال منزلا في مخيم البريج وسط القطاع، كما استشهد مواطن بالرصاص في محور نتساريم.

وشن طيران الاحتلال غارة جوية على محيط كلية فلسطين التقنية شمال دير البلح، ويواصل إطلاق نيرانه شمال مدينة خان يونس جنوب القطاع.

ومنذ فجر اليوم، استشهد 20 مواطنا في سلسلة غارات جويّة ومجازر وحشية ارتكبها الاحتلال في قطاع غزة، -حسب المصادر الطبية.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، شنت قوات الاحتلال عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 62,744 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 158,259 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

#شهداء #الاحتلال #قصف غزة #غزة

الأكثر قراءة اليوم

القناة 12 العبرية : انقلاب في إسرائيل بشأن التفاوض مع حماس

الإعلام العبري : اجتماع اسرائيلي مصري لصياغة اتفاق شامل

الاحتلال يستهدف مجمع ناصر الطبي مرتين.. 19 شهيدًا بينهم 4 صحفيين

إعلام عبري ينشر لأول مرة لقطات من أسر المقاومة للجندي الإسرائيلي “نمرود كوهين” من قلب دبابته بهجوم 7 أكتوبر..

ترامب: الحرب ستنتهي خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع

الجيش الإسرائيلي يعترف بقصف مستشفى ناصر وقتل الصحفيين : سنفتح تحقيقا في الحادثة

مخاوف داخل الجيش الإسرائيلي من مخططات نتنياهو: ينتقد العسكريين بشدة ويتجاهل توصياتهم بشأن حرب غزة

الأخبار الرئيسية

كاتس

كاتس: الجيش الإسرائيلي سيبقى على قمة جبل الشيخ وسيواصل حماية الدروز في سوريا

الإعلام العبري : اجتماع اسرائيلي مصري لصياغة اتفاق شامل

ترامب: الحرب ستنتهي خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع

IMG_1351

إعلام عبري ينشر لأول مرة لقطات من أسر المقاومة للجندي الإسرائيلي “نمرود كوهين” من قلب دبابته بهجوم 7 أكتوبر..

مخاوف داخل الجيش الإسرائيلي من مخططات نتنياهو: ينتقد العسكريين بشدة ويتجاهل توصياتهم بشأن حرب غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية