163 يوم على عودة الحرب.. شهداء ومصابون في قصف الاحتلال عدة مناطق في قطاع غزة

غزة / سما /

استشهد وأصيب عدد من المواطنين، منذ فجر اليوم الثلاثاء، في قصف طائرات الاحتلال الحربية أنحاء متفرقة من قطاع غزة.

وأفاد مراسلونا نقلا عن مصادر طبية، باستشهاد مواطنين وإصابة آخرين في قصف الاحتلال منزلين بمخيم الشاطئ، وشارع الجلاء بمدينة غزة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن عددا من الشهداء ارتقوا، وأصيب آخرون، جراء استهداف جيش الاحتلال شارع البساتين في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، حيث يواصل نسف عدد من المنازل في تلك المنطقة.

وأشارت إلى ارتقاء شهيد، وإصابة آخرين، في قصف الاحتلال منزلا في مخيم البريج وسط القطاع، كما استشهد مواطن بالرصاص في محور نتساريم.

وشن طيران الاحتلال غارة جوية على محيط كلية فلسطين التقنية شمال دير البلح، ويواصل إطلاق نيرانه شمال مدينة خان يونس جنوب القطاع.

ومنذ فجر اليوم، استشهد 20 مواطنا في سلسلة غارات جويّة ومجازر وحشية ارتكبها الاحتلال في قطاع غزة، -حسب المصادر الطبية.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، شنت قوات الاحتلال عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 62,744 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 158,259 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.