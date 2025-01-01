  1. الرئيسية
فرقة راب إيرلندية تلغي جولتها الأميركية بسبب محاكمة أحد أعضائها بتهمة رفع علم حزب الله

الإثنين 25 أغسطس 2025 11:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
لندن /وكالات/

أعلن فريق الراب الإيرلندي "نيكاب" إلغاء جولته الموسيقية المقررة في الولايات المتحدة خلال أكتوبر المقبل، والتي كانت تشمل 15 عرضاً، بسبب محاكمة أحد أعضائه أمام القضاء البريطاني بتهمة "الإرهاب".

ويواجه ليام أوغ أو هاناي، المعروف باسمه الفني "مو تشارا"، اتهاماً برفع علم حزب الله خلال حفل موسيقي في لندن في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، حيث وُجهت له في مايو الماضي تهمة بموجب "قانون مكافحة الإرهاب" البريطاني الذي يجرّم إظهار رموز قد تُفهم كدعم لتنظيمات محظورة.

وقال الفريق، ومقره بلفاست، إن العلم أُلقي على المسرح من قِبل الجمهور أثناء العرض، لكن قرب موعد جلسة الاستماع في 26 سبتمبر من بداية الجولة الأميركية جعل من المستحيل المضي في العروض.

وفي بيان نشره على "إنستغرام"، وصف الفريق الإجراءات ضده بأنها "مطاردة سياسية"، مضيفاً: "للأسف سنضطر لإلغاء جميع حفلاتنا الـ15 في الولايات المتحدة بسبب جلسة المحكمة المقبلة في لندن".

