الإعلام العبري : اجتماع اسرائيلي مصري لصياغة اتفاق شامل

القدس المحتلة/سما/

كشف مسؤول إسرائيلي كبير، مساء اليوم، إن فرقا على المستويات المهنية التقت مع وفد مصري في محاولة لتنسيق المحادثات بشأن اتفاق شامل.

والتقى مسؤولون إسرائيليون مع وفد مصري وصل إلى إسرائيل، وناقشوا تنسيق بدء المفاوضات بشأن صفقة لإطلاق سراح الاسرى .

بحسب المواقع العبرية، هناك أدلة على "التعتيم المتعمد" من جانب إسرائيل.

خلف الكواليس، هناك اتصالات مستمرة مع الوسطاء. أبلغ منسق شؤون الأسرى الإسرائيليين، غال هيرش، العائلاتَ بالمستجدات مع نهاية الأسبوع، قائلاً لهم: "نواصل الاتصالات، لكن للأسف لا أستطيع إعطاؤكم المزيد من التفاصيل الآن، لأن الغموض بالغ الأهمية هنا.