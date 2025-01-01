  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

ترامب: الحرب ستنتهي خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع

الإثنين 25 أغسطس 2025 11:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب: الحرب ستنتهي خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع



واشنطن / وكالات /

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الحرب في غزة "يجب أن تنتهي"، متوقعًا أن يحدث ذلك خلال أسبوعين أو ثلاثة على الأكثر.

وقال ان الوضع مروع في غزة وهناك أقل من 20 رهينة وسنخرجهم من القطاع.

وأفاد بعدم علمه بقصف إسرائيل لمجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوب قطاع غزة، مما أسفر عن مقتل 20 شخصاً، بينهم خمسة صحافيين.

وقال ترامب في تصريح صحافي "لست سعيداً بذلك".

بدوره، عبّر وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، عن فزعه إثر قصف إسرائيل مستشفى ناصر في جنوب القطاع المدمر.

وقال لامي في منشور على موقع "إكس"، "ينتابني شعور بالفزع بسبب الهجوم الإسرائيلي على مستشفى ناصر، داعياً إلى وقف النار فورا وحماية المدنيين والعاملين في مجال الرعاية الصحية".

الأكثر قراءة اليوم

القناة 12 العبرية : انقلاب في إسرائيل بشأن التفاوض مع حماس

الثلاثاء الحاسم : احتلال غزة أو العودة إلى المسار الدبلوماسي

الاحتلال يستهدف مجمع ناصر الطبي مرتين.. 19 شهيدًا بينهم 4 صحفيين

زامير يحذر نتنياهو: اقتحام مدينة غزة يعرض حياة الأسرى الإسرائيليين لخطر كبير وهناك صفقة على الطاولة والأمر بيدك

مصر تستضيف أكبر مناورات في الشرق الأوسط .. "النجم الساطع 2025"

الجيش الإسرائيلي يعترف بقصف مستشفى ناصر وقتل الصحفيين : سنفتح تحقيقا في الحادثة

الشرع: هناك بحث متقدم لاتفاق أمني سوري اسرائيلي يستند إلى خط الهدنة ..

الأخبار الرئيسية

الإعلام العبري : اجتماع اسرائيلي مصري لصياغة اتفاق شامل

IMG_1351

إعلام عبري ينشر لأول مرة لقطات من أسر المقاومة للجندي الإسرائيلي “نمرود كوهين” من قلب دبابته بهجوم 7 أكتوبر..

القناة 12 العبرية : انقلاب في إسرائيل بشأن التفاوض مع حماس

IMG_1345

نعيم قاسم: لن نسلم سلاحنا ومستعدون للمقاومة حتى النهاية ..

مخاوف داخل الجيش الإسرائيلي من مخططات نتنياهو: ينتقد العسكريين بشدة ويتجاهل توصياتهم بشأن حرب غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية