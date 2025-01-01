ترامب: الحرب ستنتهي خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع

واشنطن / وكالات /

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الحرب في غزة "يجب أن تنتهي"، متوقعًا أن يحدث ذلك خلال أسبوعين أو ثلاثة على الأكثر.

وقال ان الوضع مروع في غزة وهناك أقل من 20 رهينة وسنخرجهم من القطاع.

وأفاد بعدم علمه بقصف إسرائيل لمجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوب قطاع غزة، مما أسفر عن مقتل 20 شخصاً، بينهم خمسة صحافيين.

وقال ترامب في تصريح صحافي "لست سعيداً بذلك".

بدوره، عبّر وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، عن فزعه إثر قصف إسرائيل مستشفى ناصر في جنوب القطاع المدمر.

وقال لامي في منشور على موقع "إكس"، "ينتابني شعور بالفزع بسبب الهجوم الإسرائيلي على مستشفى ناصر، داعياً إلى وقف النار فورا وحماية المدنيين والعاملين في مجال الرعاية الصحية".