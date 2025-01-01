إعلام عبري ينشر لأول مرة لقطات من أسر المقاومة للجندي الإسرائيلي “نمرود كوهين” من قلب دبابته بهجوم 7 أكتوبر..
الإثنين 25 أغسطس 2025 11:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة/سما/
نشرت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الاثنين، مقطع فيديو يوثق لحظة أسر المقاومة الفلسطينية للجندي الإسرائيلي نمرود كوهين من قبل دبابته خلال هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر لعام 2023.
وظهر الجندي كوهين أثناء أسره من قبل عناصر المقاومة الفلسطينية وكتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، واقتياده إلى داخل قطاع غزة.
وعرضت المقاطع المصورة المنشورة لأول مرة لحظات أسر جنود إسرائيليين من داخل دباباتهم، خلال عملية طوفان الأقصى التي نفذتها كتائب القسام في السابع من أكتوبر 2023.
وتأتي هذه المشاهد قبيل احتجاجات واسعة دعت علها عائلات الأسرى الإسرائيليين، للضغط على حكومة بنيامين نتنياهو للقبول باتفاق يعيد الأسرى ويوقف الحرب المستمرة على قطاع غزة منذ نحو عامين.
وتتزامن الاحتجاجات مع اجتماع للمجلس الوزاري الأمني المصغر “الكابينت” لبحث الموقف من موافقة “حماس” على اقتراح الوسطاء بوقف إطلاق نار لمدة 60 يوما في غزة، وأيضا خطة جيش الاحتلال الإسرائيلي لاحتلال مدينة غزة.
وقالت العائلات في بيان نشرته وسائل إعلام عبرية، إنها تدعو إلى “تكثيف النضال من أجل إعادة أحبائنا (الأسرى) عبر يوم تضامن مدني حاشد”، مضيفة أنّ “الغالبية العظمى من شعب إسرائيل تريد إعادة أحبائنا إلى ديارهم، إن المماطلة المتعمدة في التوصل إلى اتفاق لإعادتهم تتعارض مع إرادة الشعب وقيمه الأساسية”.
وأوضحت أن الفعاليات ستكون تحت عنوان “إسرائيل تقف صفًا واحدًا”، وستبدأ في ساعات الصباح برفع أعلام عملاقة أمام مقر للسفارة الأمريكية في تل أبيب.
كما سيتم، وفق البيان، تنظيم فعاليات احتجاجية في تقاطعات الطرق بأنحاء إسرائيل ومواكب ضخمة ووقفات احتجاجية في أنحاء البلاد وتتكلل بتجمع حاشد في ساعات المساء في ساحة المختطفين في تل أبيب.
وتقدر تل أبيب وجود 50 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
وبدعم أمريكي، يرتكب جيش الاحتلال منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلا النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 62 ألفا و744 شهيدا، و158 ألفا و259 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 300 فلسطيني، بينهم 117 طفلا حتى الاثنين.