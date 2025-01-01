استشهاد مراسل "الحياة الجديدة" د.حسن دوحان بنيران الاحتلال في خان يونس

غزة/سما/

استشهد، مساء اليوم الإثنين، الصحفي الدكتور حسن دوحان، مراسل صحيفة الحياة الجديدة في قطاع غزة، بنيران الاحتلال الإسرائيلي أثناء تواجده في خيمة النزوح في خان يونس جنوب القطاع.

وفي وقت سابق، استشهد خمسة صحفيين وأصيب آخرون، خلال مجزرة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بقصفه مجمع ناصر الطبي في خان يونس.

والصحفيون الشهداء هم: مصور تلفزيون فلسطين حسام المصري، ومصور قناة الجزيرة محمد سلامة، ومريم أبو دقة، ومعاذ أبو طه، وأحمد أبو عزيز.

وأول أمس، استشهد مصور تلفزيون فلسطين خالد المدهون برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة.