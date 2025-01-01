وزير الخارجية المصري ردا على نتنياهو: إسرائيل الكبرى وهم لن نسمح بتنفيذه

القاهرة /سما/

أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، أن ما يسمى "إسرائيل الكبرى" مجرد أوهام لن تقبل بها مصر أو تسمح بتنفيذها.

وفي كلمته باجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، الاثنين، أكد عبد العاطي "رفض مصر جملة وتفصيلا التصريحات الإسرائيلية الأخيرة فيما يتعلق بأوهام ما يسمي إسرائيل الكبرى”، قائلا إنها “لا تعكس سوى غطرسة القوة ولن تقبل بها مصر أو تسمح بتنفيذها".

وشدد الوزير المصري على أن "مثل تلك الأفكار لن تفضي سوى لتأجيج الصراع وتوسيع رقعته والقضاء على أفق التعايش السلمي بين الشعوب في المنطقة”، مشيرا إلى “الأولوية التي تحظى بها القضية الفلسطينية في السياسة الخارجية المصرية، ومواصلة مصر جهودها في دعم مساعي الشعب الفلسطيني للحصول على حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وأعرب عبد العاطي عن إدانة مصر بأشد العبارات لتوسيع إسرائيل للعمليات العسكرية في غزة، محملا إياها المسؤولية الكاملة عن استمرار الحرب والتجاهل المتعمد لمحاولات الوسطاء للتوصل لتهدئة، وآخرها المقترح الذي حظي بموافقة حركة حماس، والذي من شأنه أن يفضي لصفقة لإطلاق سراح الرهائن والأسرى ووقف إطلاق النار وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وفعّال للتعامل مع الكارثة الإنسانية في غزة.

ودعا المجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته القانونية والإنسانية لبذل كافة الجهود الدبلوماسية والسياسية لوقف هذه السياسات وممارسة كل أشكال الضغط على إسرائيل وإلزامها بقبول الصفقة المطروحة حاليا بناء على مُقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف.

ونوه إلى "تأكيد الرئيس (المصري) عبد الفتاح السيسي، بأن موقف مصر واضح فيما يخص رفض التهجير، وأن مصر لا يمكن أن تشارك في هذا الظلم التاريخي، والذي سيؤدي لتفريغ حل الدولتين وعدم إقامة دولة فلسطينية، فضلا عن تأكيده تضامن مصر الكامل مع الشعب الفلسطيني الشقيق ونبذ أية سياسات أو أفكار أو خطوات تستهدف خلق ظروف تدفع أصحاب الأرض إلى الرحيل عن أراضيهم في ظل تردي الأوضاع المعيشية بالقطاع من جراء السياسات الإسرائيلية غير المقبولة والمرفوضة".

وجدد عبد العاطي التأكيد على أنه "حتى لو تمكنت إسرائيل من تطبيع علاقاتها مع جميع دول المنطقة فإن ذلك لن يحقق لها الأمن والسلام طالما لم تستجب للتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني".