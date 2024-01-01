استشهاد لبناني بغارة إسرائيلية استهدفت سيارته في قضاء “بنت جبيل” جنوبي لبنان

بيروت /سما/

استشهد لبناني الاثنين، جراء استهداف مسيرة إسرائيلية سيارة على طريق عين المزراب- تبنين في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية في بيان أن شخصا استشهد جراء استهداف مسيرة إسرائيلية سيارة رابيد (سيارة فان صغيرة للنقل) على طريق عين المزراب- تبنين بقضاء بنت جبيل بمحافظة النبطية جنوبي لبنان.

وكانت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أفادت في وقت سابق اليوم بغارة من مسيرة معاديه (إسرائيلية) استهدفت سيارة رابيد على طريق عين المزراب في بلدة تبنين.

كما ذكرت الوكالة أن قوة معادية (إسرائيلية) دخلت إلى مصنع للغرانيت على طريق مركبا – عديسة الحدودي، حيث قامت بتفتيشه بدقة، ووضعت تحذيرا لصاحب المصنع على الباب.

وجاء في المنشور الذي ألصق على بوابة المصنع: “بعض الذين تعمل معهم يشتبه في ارتباطهم مع حزب الله فكن حذرا”، حسبما نقل مراسل الأناضول الذي اطلع على الملصق.

وشنت إسرائيل في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف شهيد ونحو 17 ألف جريح.

وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بدأ سريان وقف لإطلاق النار بين “حزب الله” وإسرائيل، لكن تل أبيب خرقته أكثر من 3 آلاف مرة، ما أسفر عن ما لا يقل عن 283 شهيدا و604 جرحى، وفق بيانات رسمية.

وفي تحد لاتفاق وقف إطلاق النار، نفذ الجيش الإسرائيلي انسحابا جزئيا من جنوب لبنان، بينما يواصل احتلال 5 تلال سيطر عليها خلال الحرب الأخيرة.