  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

استشهاد لبناني بغارة إسرائيلية استهدفت سيارته في قضاء “بنت جبيل” جنوبي لبنان

الإثنين 25 أغسطس 2025 03:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد لبناني بغارة إسرائيلية استهدفت سيارته في قضاء “بنت جبيل” جنوبي لبنان



بيروت /سما/

استشهد لبناني الاثنين، جراء استهداف مسيرة إسرائيلية سيارة على طريق عين المزراب- تبنين في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان.
وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية في بيان أن شخصا استشهد جراء استهداف مسيرة إسرائيلية سيارة رابيد (سيارة فان صغيرة للنقل) على طريق عين المزراب- تبنين بقضاء بنت جبيل بمحافظة النبطية جنوبي لبنان.
وكانت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أفادت في وقت سابق اليوم بغارة من مسيرة معاديه (إسرائيلية) استهدفت سيارة رابيد على طريق عين المزراب في بلدة تبنين.
كما ذكرت الوكالة أن قوة معادية (إسرائيلية) دخلت إلى مصنع للغرانيت على طريق مركبا – عديسة الحدودي، حيث قامت بتفتيشه بدقة، ووضعت تحذيرا لصاحب المصنع على الباب.
وجاء في المنشور الذي ألصق على بوابة المصنع: “بعض الذين تعمل معهم يشتبه في ارتباطهم مع حزب الله فكن حذرا”، حسبما نقل مراسل الأناضول الذي اطلع على الملصق.

وشنت إسرائيل في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف شهيد ونحو 17 ألف جريح.
وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بدأ سريان وقف لإطلاق النار بين “حزب الله” وإسرائيل، لكن تل أبيب خرقته أكثر من 3 آلاف مرة، ما أسفر عن ما لا يقل عن 283 شهيدا و604 جرحى، وفق بيانات رسمية.
وفي تحد لاتفاق وقف إطلاق النار، نفذ الجيش الإسرائيلي انسحابا جزئيا من جنوب لبنان، بينما يواصل احتلال 5 تلال سيطر عليها خلال الحرب الأخيرة.

الأكثر قراءة اليوم

القناة 12 العبرية : إسرائيل تدرس نقل مفاوضات صفقة غزة إلى الإمارات

الرئاسة الفلسطينية تحذر من حدوث فوضى تشمل المنطقة بأسرها…

الجيش الاسرائيلي يستعد لبدء المناورة في مدينة غزة ..

الثلاثاء الحاسم : احتلال غزة أو العودة إلى المسار الدبلوماسي

زامير يحذر نتنياهو: اقتحام مدينة غزة يعرض حياة الأسرى الإسرائيليين لخطر كبير وهناك صفقة على الطاولة والأمر بيدك

عشرات الطائرات الإسرائيلية تقصف صنعاء بالقرب من منطقة المجمع الرئاسي

مصر تستضيف أكبر مناورات في الشرق الأوسط .. "النجم الساطع 2025"

الأخبار الرئيسية

مخاوف داخل الجيش الإسرائيلي من مخططات نتنياهو: ينتقد العسكريين بشدة ويتجاهل توصياتهم بشأن حرب غزة

IMG_1340

الجيش الإسرائيلي يعترف بقصف مستشفى ناصر وقتل الصحفيين : سنفتح تحقيقا في الحادثة

IMG_1339

الاحتلال يستهدف مجمع ناصر الطبي مرتين.. 19 شهيدًا بينهم 4 صحفيين

الثلاثاء الحاسم : احتلال غزة أو العودة إلى المسار الدبلوماسي

عشرات الشهداء والجرحى وتدمير الف منزل بغزة خلال أسبوعين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية