مخاوف داخل الجيش الإسرائيلي من مخططات نتنياهو: ينتقد العسكريين بشدة ويتجاهل توصياتهم بشأن حرب غزة

القدس المحتلة/سما/

نقلت صحيفة “هآرتس” عن مصادر، أنّ رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، “انتقد ممثلي الجيش في اجتماعات عدة”، وقال إنّهم “يبدون تخوفات مبالغاً فيها”.

وذكرت الصحيفة أنّ رئيس الأركان، إيال زامير، أكّد للوزراء أنّ “مزيداً من الضغط العسكري على حماس، سيؤدي إلى خسائر بين الجنود”، كما أنّه “سيؤدي إلى خسائر بين الأسرى ويزيد العبء على الاحتياط”.

وأضافت الصحيفة أنّ “احتلال مدينة رفح أسفر عن مقتل أسرى وجنود ولم يؤدِّ إلى تحريرهم”، مشيرةً إلى أنّ “قيادات الجيش أبدت تخوفاً من أنّ نتنياهو يتجاهل توصياتهم المهنية خلال الاجتماعات”.

وكانت تقارير قد كشفت عن حالة متفاقمة من التململ والانهيار داخل صفوف “الجيش”، في ظل استمرار العدوان على قطاع غزة واقتراب ذكراه الثانية.

وفي وقتٍ سابق، أكّدت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أنّ التوتر بين زامير والمستوى السياسي “بلغ ذروته”، بحيث يطلب الأخير “منح الجيش وضوحاً استراتيجياً” بشأن استمرار الحرب على قطاع غزة.

وبحسب ما ذكره المراسل العسكري للإذاعة دورون كادوش، فإنّ زامير يحذّر من أنّ “الكابينت لم يجتمع منذ فترة طويلة”، ومن أنّ “الجيش لا يمتلك وضوحاً بشأن الاستمرار، ولا يتلقّى أوامر وتعليمات واضحة”.