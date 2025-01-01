نتنياهو: مستعدون لتقليص الوجود في لبنان تدريجيا لكن بشروط

القدس المحتلة/سما/

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استعداده للانسحاب إذا اتخذت الحكومة اللبنانية خطوات لتفكيك حزب الله.

واضاف "الآن هو الوقت المناسب لإسرائيل ولبنان للمضي قدما بروح التعاون، والتركيز على الهدف المشترك المتمثل في نزع سلاح حزب الله وتعزيز الاستقرار والازدهار في كلا البلدين.

وأشاد نتنياهو بقرار الحكومة اللبنانية الأخير بالعمل على نزع سلاح حزب الله بحلول نهاية عام 2025.

وتابع: "إذا اتخذت قوات الأمن اللبنانية خطوات لنزع سلاح حزب الله، فستتخذ إسرائيل خطوات مماثلة، بما في ذلك تقليص تدريجي لوجود الجيش الإسرائيلي بالتنسيق مع الولايات المتحدة.