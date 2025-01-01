  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يستهدف مجمع ناصر الطبي مرتين.. 15 شهيدًا بينهم 4 صحفيين

الإثنين 25 أغسطس 2025 11:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يستهدف مجمع ناصر الطبي مرتين.. 15 شهيدًا بينهم 4 صحفيين



غزة /سما/

ارتقى صباح اليوم الاثنين، 15 شهيدا في حصيلة أولية، بينهم صحفيون وأفراد من طواقم الدفاع المدني، جراء قصف مزدوج نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدف مبنى الياسين داخل مجمع ناصر الطبي جنوب قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في تصريح لها إنّ الاحتلال استهدف الطابق الرابع بمجمع ناصر الطبي، أعقبه استهداف آخر عند وصول الطواقم الإسعافية لانتشال المصابين والشهداء.

وقالت مصادر طبية داخل مجمع ناصر الطبي، أنّ عدد شهداء الغارتين ارتفع إلى 15 شهيدًا وعدد آخر من المصابين، واصفًا الأوضاع في قسم الطوارئ بأنها "صعبة للغاية".

وخلال عمليات انتشال الضحايا والمصابين من تحت الأنقاض، شنت قوات الاحتلال غارة جديدة على المكان نفسه، ما أدى إلى مجزرة مروعة بحق فرق الإنقاذ والطواقم الصحفية والمواطنين المتجمعين في الموقع.

وعُرف من بين الشهداء 4 صحفيين، وهم مصور الجزيرة محمد سلامة، ومصور وكالة رويترز حسام المصري، والمصورة الصحفية مريم أبو ابو دقة والمصور معاذ ابو طه.

ووفق المصادر الطبية، فإن عدد الشهداء مرشح للارتفاع بسبب وجود إصابات خطيرة واستمرار عمليات البحث وسط ظروف ميدانية معقدة وخطرة.

ووثّقت مشاهد حية بثتها وسائل إعلام محلية لحظة الاستهداف الثاني، وسط تحذيرات متكررة من المنظمات الإنسانية والطبية من الانهيار التام للقطاع الصحي بفعل العدوان المتواصل على المرافق الطبية في غزة.

IMG_1332
fa9ab4ef-74a2-49cd-b81a-f905ec148feb

الأكثر قراءة اليوم

القناة 12 العبرية : إسرائيل تدرس نقل مفاوضات صفقة غزة إلى الإمارات

الرئاسة الفلسطينية تحذر من حدوث فوضى تشمل المنطقة بأسرها…

الجيش الاسرائيلي يستعد لبدء المناورة في مدينة غزة ..

زامير يحذر نتنياهو: اقتحام مدينة غزة يعرض حياة الأسرى الإسرائيليين لخطر كبير وهناك صفقة على الطاولة والأمر بيدك

عشرات الطائرات الإسرائيلية تقصف صنعاء بالقرب من منطقة المجمع الرئاسي

حماس: نتنياهو هو المعطل الحقيقي لصفقات التبادل ووقف إطلاق النار

الثلاثاء الحاسم : احتلال غزة أو العودة إلى المسار الدبلوماسي

الأخبار الرئيسية

الثلاثاء الحاسم : احتلال غزة أو العودة إلى المسار الدبلوماسي

عشرات الشهداء والجرحى وتدمير الف منزل بغزة خلال أسبوعين

زامير يحذر نتنياهو: اقتحام مدينة غزة يعرض حياة الأسرى الإسرائيليين لخطر كبير وهناك صفقة على الطاولة والأمر بيدك

القناة 12 العبرية : إسرائيل تدرس نقل مفاوضات صفقة غزة إلى الإمارات

الرئاسة الفلسطينية تحذر من حدوث فوضى تشمل المنطقة بأسرها…

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية