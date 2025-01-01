الصحة : 11 حالة وفاة جديدة نتيجة المجاعة بغزة خلال 24 ساعة

غزة /سما/

أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الاثنين، تسجيل 11 حالة وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، بينهم طفلان، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبذلك ارتفع العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 300 شهيدا.

بدورها، حذرت الأونروا من أن سوء التغذية بين الأطفال دون سن الخامسة قد تضاعف بين آذار/مارس وحزيران/يونيو، نتيجة لاستمرار الحصار.

وأكدت منظمة الصحة العالمية أن معدلات سوء التغذية في غزة وصلت إلى مستويات مثيرة للقلق، وأن الحصار المتعمد وتأخير المساعدات تسببا في فقدان أرواح كثيرة، وأن ما يقارب واحدا من كل خمسة أطفال دون سن الخامسة في مدينة غزة يعاني سوء تغذية حادا.