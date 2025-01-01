  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الصحة : 11 حالة وفاة جديدة نتيجة المجاعة بغزة خلال 24 ساعة

الإثنين 25 أغسطس 2025 10:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة : 11 حالة وفاة جديدة نتيجة المجاعة بغزة خلال 24 ساعة



غزة /سما/

أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الاثنين، تسجيل 11 حالة وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، بينهم طفلان، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبذلك ارتفع العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 300 شهيدا.

بدورها، حذرت الأونروا من أن سوء التغذية بين الأطفال دون سن الخامسة قد تضاعف بين آذار/مارس وحزيران/يونيو، نتيجة لاستمرار الحصار.

وأكدت منظمة الصحة العالمية أن معدلات سوء التغذية في غزة وصلت إلى مستويات مثيرة للقلق، وأن الحصار المتعمد وتأخير المساعدات تسببا في فقدان أرواح كثيرة، وأن ما يقارب واحدا من كل خمسة أطفال دون سن الخامسة في مدينة غزة يعاني سوء تغذية حادا.

الأكثر قراءة اليوم

القناة 12 العبرية : إسرائيل تدرس نقل مفاوضات صفقة غزة إلى الإمارات

الرئاسة الفلسطينية تحذر من حدوث فوضى تشمل المنطقة بأسرها…

الجيش الاسرائيلي يستعد لبدء المناورة في مدينة غزة ..

زامير يحذر نتنياهو: اقتحام مدينة غزة يعرض حياة الأسرى الإسرائيليين لخطر كبير وهناك صفقة على الطاولة والأمر بيدك

عشرات الطائرات الإسرائيلية تقصف صنعاء بالقرب من منطقة المجمع الرئاسي

حماس: نتنياهو هو المعطل الحقيقي لصفقات التبادل ووقف إطلاق النار

الثلاثاء الحاسم : احتلال غزة أو العودة إلى المسار الدبلوماسي

الأخبار الرئيسية

ea2821ba-6f55-4d8a-b6f0-602978f7bbef

الاحتلال يستهدف مجمع ناصر الطبي مرتين.. 15 شهيدًا بينهم 4 صحفيين

الثلاثاء الحاسم : احتلال غزة أو العودة إلى المسار الدبلوماسي

عشرات الشهداء والجرحى وتدمير الف منزل بغزة خلال أسبوعين

زامير يحذر نتنياهو: اقتحام مدينة غزة يعرض حياة الأسرى الإسرائيليين لخطر كبير وهناك صفقة على الطاولة والأمر بيدك

القناة 12 العبرية : إسرائيل تدرس نقل مفاوضات صفقة غزة إلى الإمارات

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية