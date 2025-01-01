الجيش الاسرائيلي يستعد لبدء المناورة في مدينة غزة ..

القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، أنه بصدد تنفيذ خطوتين رئيسيتين لتعزيز المناورات العسكرية في مدينة غزة، في وقت أبقى فيه بعض وحداته متمركزة في الضفة الغربية لتعزيز الدفاعات هناك.

وبحسب ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصدر عسكري، فقد تقرر أن يبقى لواء المظليين ووحدات أخرى في الضفة الغربية خلال شهر سبتمبر المقبل، وهو ما اعتبره الجيش فترة "حساسة" تتزامن مع بداية العام الدراسي والعطلات، فيما ستتولى بعض كتائب الاحتياط تعزيز الأمن في تلك المنطقة.

في المقابل، بدأت أربعة ألوية بالسيطرة على مناطق محيطة بمدينة غزة، حيث تعمل الفرقة 162 في جباليا شمال المدينة، بينما تنشط الفرقة 99 في حي الصبرة وحي الزيتون جنوبا.

كما شرع الجيش في أعمال هندسية مكثفة لإقامة مناطق إنسانية جنوب المدينة لإجلاء السكان، بما يشمل تجهيز مستشفيات مؤقتة بالتعاون مع منظمات دولية، متوقعا أن يغادر نصف سكان المدينة تقريبا – أي نحو نصف مليون نسمة – عند بدء عمليات الإخلاء.

وأشار المصدر إلى أن تقديرات الجيش تفيد بوجود نحو 20 اسير أحياء لدى حركة حماس، في حين يُعتقد أن 28 آخرين قضوا، ولا يزال مصير اثنين غير معروف، مضيفا أن "الحالة الصحية للمحتجزين الأحياء صعبة للغاية".

وأفاد شهود عيان فلسطينيون، السبت، بأنهم شاهدوا جنودا إسرائيليين ينتشرون في مدينة غزة.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الألمانية، فقد ذكرت الروايات أن القوات الإسرائيلية شوهدت بالمدينة، وبشكل خاص قرب مبنى كان يضم في السابق مدرسة.

وأثارت الخطط الإسرائيلية لاحتلال مدينة غزة، مخاوف من تفاقم معاناة السكان المدنيين الذين يواجهون حربا مستمرة منذ ما يقرب من عامين، خاصة بعد الإعلان رسميا، الجمعة، عن حدوث مجاعة في قطاع غزة.