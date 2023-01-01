عشرات الطائرات الإسرائيلية تقصف صنعاء بالقرب من منطقة المجمع الرئاسي

صنعاء/ وكالات/

أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي في صنعاء بأن قصفًا استهدف منطقة المجمع الرئاسي في غارة يُعتقد أنها إسرائيلية.

وقالت قناة المسيرة التابعة للحوثيين إن "عدوانا" إسرائيليا يستهدف صنعاء، فيما أشارت تقارير إعلامية إلى شن أكثر من 15 غارة على مواقع للجماعة.

وزعمت وسائل إعلام اسرائيلية بان القصف استهدف المبنى الرئاسي الذي يضم كبار قادة الحوثين ومجمع لتخزين الصواريخ .

وفي وقت سابق من اليوم، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن تحقيقا عسكريا أكد أن الصاروخ الذي أطلق من اليمن -أول أمس الجمعة- حمل رأسا متفجرا قابلا للانشطار.

وكانت أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية قد قالت -الجمعة- إن المنظومات الدفاعية اعترضت بنجاح صاروخا أطلق من اليمن.

ويوم 27 يوليو/تموز الماضي، أعلنت الجماعة تصعيد عملياتها البحرية ضد إسرائيل عبر استهداف جميع السفن التابعة لأي شركة تتعامل مع الموانئ الإسرائيلية بغض النظر عن جنسيتها "نصرة لقطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023″.