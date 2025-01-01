حماس: نتنياهو هو المعطل الحقيقي لصفقات التبادل ووقف إطلاق النار

غزة/سما/

قالت حركة حماس، اليوم الأحد، ان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يعرقل التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.

واكدت الحركة أن تصديقه على خطة احتلال غزة جاء مباشرة بعد موافقة الحركة على مقترح الوسطاء.

وقالت الحركة، في بيان، إنها وافقت على "صفقة جزئية وأبدت استعدادًا لصفقة شاملة، لكن نتنياهو يرفض جميع الحلول"، مشيرة إلى أن "اعترافات إسرائيلية وأميركية تؤكد أن نتنياهو هو المعطل الحقيقي لصفقات التبادل ووقف إطلاق النار".

وأضافت أن تصريحات المتحدث السابق باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، "كشفت أن نتنياهو كان يماطل ويكذب، ويضع شروطًا جديدة كلما اقترب الاتفاق من الإنجاز"، وذلك بهدف مواصلة الحرب لاعتبارات سياسية.

وشددت حماس على أن "وقف إطلاق النار هو الطريق الوحيد لإعادة الأسرى (الإسرائيليين المحتجزين لدى فصائل المقاومة في القطاع)، وأن نتنياهو يتحمل المسؤولية الكاملة عن مصير الأسرى الأحياء لدى المقاومة".

واعتبرت الحركة أن "أكثر من اثنين وعشرين شهرًا من العدوان أثبتت وَهْم الانتصار المطلق الذي يروج له مجرمو الحرب نتنياهو وبن غفير وسموتريتش"، داعية إلى استمرار الضغوط الرسمية والشعبية لوقف "الإبادة والتجويع" بحق الشعب الفلسطيني.